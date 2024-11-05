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Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

05 листопада 2024 р. 12:20

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22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

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21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

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17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

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Народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Демченко розповів, що за місяць він заробляє близько 43-46 тисяч гривень. Бувають випадки, що його заробітна плата менша.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE

Скільки заробляють нардепи від "Слуги народу"

"Я заробляю 43-46 тис. грн на місяць, буває й менше, — нардеп назвав свою зарплату", — сказав нардеп. 

Він також розповів, що в депутатів, як і в суддів, немає премій. У цьому посадовці обмежені законом.

Також народні обранці можуть наймати собі помічників із загальним фондом у 100 тис. грн на місяць. Однак їх може бути й десятеро, тож їхня зарплата буде на рівні 10 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки заробляє Президент України Володимир Зеленський та яки майном володіє.

Також ми писали, що НАЗК перевірило декларації чиновників. Українські посадовці припустились помилок на понад 2 мільярди гривень.  

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12:26 Акваторію порту очистять від льоду за 16 млн — деталі тендеру

12:23 Зима на порозі — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

12:18 Деяким клієнтам ПриватБанку надають кредитні пільги — кому саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:17 Активні користувачі продуктів Microsoft отримають винагороду

12:01 На Львівщині судили чоловіка, який викрав з картки 353 тис. грн

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

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21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

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14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

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