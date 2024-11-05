Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Демченко розповів, що за місяць він заробляє близько 43-46 тисяч гривень. Бувають випадки, що його заробітна плата менша.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки заробляють нардепи від "Слуги народу"

"Я заробляю 43-46 тис. грн на місяць, буває й менше, — нардеп назвав свою зарплату", — сказав нардеп.

Він також розповів, що в депутатів, як і в суддів, немає премій. У цьому посадовці обмежені законом.

Також народні обранці можуть наймати собі помічників із загальним фондом у 100 тис. грн на місяць. Однак їх може бути й десятеро, тож їхня зарплата буде на рівні 10 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки заробляє Президент України Володимир Зеленський та яки майном володіє.

Також ми писали, що НАЗК перевірило декларації чиновників. Українські посадовці припустились помилок на понад 2 мільярди гривень.