Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал повышение тарифов на электроэнергию. По его словам, летом цена может быть 6,70 грн за кВт-ч.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 января.

Возможное повышение тарифов на свет

"Летом тарифы на электроэнергию могут вырасти до 6,70 грн за кВт-ч, а через два года — до 9 грн/кВт-ч", — заявил Попенко.

По его словам, повышение тарифов может быть обусловлено обязательствами перед Международным валютным фондом, которые взяло на себя украинское правительство. В то же время ситуация может измениться, если в этом году состоятся выборы.

"Принятие новых тарифов зависит от политической ситуации в Украине, в частности от возможных выборов. Если выборы состоятся, власть, вероятно, не повысит тарифы", — добавил Попенко.

Напомним, в январе установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для 37 коммунальных предприятий.

Также тариф на газ для населения остается без изменений. Утверждение новых цен на транспортировку газа не повлияет на бытовых потребителей.