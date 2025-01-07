Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет arrow
Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

7 января 2025 г. 21:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал повышение тарифов на электроэнергию. По его словам, летом цена может быть 6,70 грн за кВт-ч.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 января.

Возможное повышение тарифов на свет 

"Летом тарифы на электроэнергию могут вырасти до 6,70 грн за кВт-ч, а через два года — до 9 грн/кВт-ч", — заявил Попенко.

По его словам, повышение тарифов может быть обусловлено обязательствами перед Международным валютным фондом, которые взяло на себя украинское правительство. В то же время ситуация может измениться, если в этом году состоятся выборы.

"Принятие новых тарифов зависит от политической ситуации в Украине, в частности от возможных выборов. Если выборы состоятся, власть, вероятно, не повысит тарифы", — добавил Попенко.

Напомним, в январе установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для 37 коммунальных предприятий.

Также тариф на газ для населения остается без изменений. Утверждение новых цен на транспортировку газа не повлияет на бытовых потребителей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

22:33 ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — что решил суд

22:31 Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных

22:23 Трамп хочет переименовать Мексиканский залив — что предлагает

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем

21:38 Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики

21:32 Трамп снова поднял вопрос присоединения Гренландии к США

21:14 Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

21:13 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

22:33 ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — что решил суд

22:31 Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных

22:23 Трамп хочет переименовать Мексиканский залив — что предлагает

21:57 Одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:38 Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики

21:32 Трамп снова поднял вопрос присоединения Гренландии к США

21:14 Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

21:13 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

21:09 Переписки украинцев хотят открыть — что известно

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию