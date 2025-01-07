Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко спрогнозував підвищення тарифів на електроенергію. За його словами, влітку ціна може бути 6,70 грн за кВт-год.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 січня.

Можливе підвищення тарифів на світло

"Влітку тарифи на електроенергію можуть зрости до 6,70 грн за кВт-год, а за два роки — до 9 грн/кВт-год", — заявив Попенко.

За його словами, підвищення тарифів може бути зумовлене зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, які взяв на себе український уряд. Водночас ситуація може змінитися, якщо цього року відбудуться вибори.

"Ухвалення нових тарифів залежить від політичної ситуації в Україні, зокрема від можливих виборів. Якщо вибори відбудуться, влада, ймовірно, не підвищить тарифи", — додав Попенко.

Нагадаємо, у січні встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для 37 комунальних підприємств.

Також тариф на газ для населення залишається без змін. Затвердження нових цін на транспортування газу не вплине на побутових споживачів.