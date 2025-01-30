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Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

30 января 2025 г. 19:03

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Украина может искать финансирование не за рубежом, а внутри страны. В этом могут помочь государственные предприятия.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Где Украине брать деньги

По словам Попенко, зарплаты руководителей таких компаний, как "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Укрпочта", достигают сотен тысяч гривен, и это создает возможность для сокращения расходов.

"В любом государственном предприятии можно найти миллиарды гривен, если копнуть глубже. У нас есть Наблюдательные советы, где зарплата составляет 400-500 тысяч гривен. Мы уже целый час говорим о "Нафтогазе", который своими действиями причинил большие убытки", — сказал он

Эксперт подчеркнул, что необходимо проводить аудиты на этих предприятиях вместо того, чтобы постоянно обращаться за кредитами. Он также отметил, что зарплата руководителя "Укрпочты" в полтора раза больше зарплаты президента США, и что еще не родился такой президент США, который не мечтал бы стать генеральным директором этой компании.

"Надо проводить аудиты таких предприятий, а не просить о кредитах. Зарплата главы "Укрпочты" в полтора раза больше, чем зарплата президента США. Еще не родился тот президент США, который не хочет стать генеральным директором "Укрпочты", — добавил Попенко.

Ранее мы рассказывали, где власть возьмет деньги на зарплаты и пенсии в 2025 году.

Напомним, на конец 2024 года сумма государственного долга Украины, включая как прямые долги, так и долги, гарантированные государством, составила 7 триллионов гривен. Это составляет 92% от валового внутреннего продукта страны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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