Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Украина может искать финансирование не за рубежом, а внутри страны. В этом могут помочь государственные предприятия.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Где Украине брать деньги

По словам Попенко, зарплаты руководителей таких компаний, как "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Укрпочта", достигают сотен тысяч гривен, и это создает возможность для сокращения расходов.

"В любом государственном предприятии можно найти миллиарды гривен, если копнуть глубже. У нас есть Наблюдательные советы, где зарплата составляет 400-500 тысяч гривен. Мы уже целый час говорим о "Нафтогазе", который своими действиями причинил большие убытки", — сказал он

Эксперт подчеркнул, что необходимо проводить аудиты на этих предприятиях вместо того, чтобы постоянно обращаться за кредитами. Он также отметил, что зарплата руководителя "Укрпочты" в полтора раза больше зарплаты президента США, и что еще не родился такой президент США, который не мечтал бы стать генеральным директором этой компании.

"Надо проводить аудиты таких предприятий, а не просить о кредитах. Зарплата главы "Укрпочты" в полтора раза больше, чем зарплата президента США. Еще не родился тот президент США, который не хочет стать генеральным директором "Укрпочты", — добавил Попенко.

Ранее мы рассказывали, где власть возьмет деньги на зарплаты и пенсии в 2025 году.

Напомним, на конец 2024 года сумма государственного долга Украины, включая как прямые долги, так и долги, гарантированные государством, составила 7 триллионов гривен. Это составляет 92% от валового внутреннего продукта страны.