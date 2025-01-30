Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

Україна може шукати фінансування не за кордоном, а всередині країни. У цьому можуть допомогти державні підприємства.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Де Україні брати гроші

За словами Попенка, зарплати керівників таких компаній, як "Нафтогаз", "Укренерго", "Укрпошта", досягають сотень тисяч гривень, і це створює можливість для скорочення витрат.

"У будь-якому державному підприємстві можна знайти мільярди гривень, якщо копнути глибше. У нас є Наглядові ради, де зарплата складає 400-500 тисяч гривень. Ми вже цілу годину говоримо про "Нафтогаз", який своїми діями спричинив великі збитки", — сказав він

Експерт наголосив, що необхідно проводити аудити на цих підприємствах замість того, щоб постійно звертатися за кредитами. Він також зауважив, що зарплата керівника "Укрпошти" в півтора рази більша за зарплату президента США, і що ще не народився такий президент США, який не мріяв би стати генеральним директором цієї компанії.

"Треба проводити аудити таких підприємств, а не просити про кредити. Зарплата очільника "Укрпошти" в півтора рази більша, ніж зарплата президента США. Ще не народився той президент США, який не хоче стати генеральним директором "Укрпошти", — додав Попенко.

Раніше ми розповідали, де влада візьме гроші на зарплати і пенсії у 2025 році.

Нагадаємо, на кінець 2024 року сума державного боргу України, включаючи як прямі борги, так і борги, гарантовані державою, склала 7 трильйонів гривень. Це становить 92% від валового внутрішнього продукту країни.