Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что реальные долги Украины перед "Нафтогазом" превышают 10 млрд грн. Все остальное — это штрафы и пени.

Об этом Олег Попенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

Долги Украины перед "Нафтогазом"

Попенко поставил под сомнение заявления по поводу долгов в 20 млрд грн перед "Нафтогазом". Он подчеркнул, что ему все это напоминает некую "схему"

"Я считаю, что здесь нужно привлекать и БЭБ, и НАБУ, и Счетную палату, чтобы все начали разбираться, что это за "схема", которую придумал Киев с НАК "Нафтогаз Украины", и что они решили 20 млрд грн "распилить" из-за каких-то там долгов. Что это? Как это можно, огромные средства взять из местного бюджета и передать нашему монополисту?" — добавил он.

Напомним, клиенты "Нафтогаз Украины" активно жалуются на ошибочные счета в коммунальных платежках. Представители компании заявляют, что все вопросы, касающиеся объемов потребления газа, следует решать непосредственно с облгазами.

Также некоторые клиенты "Нафтогаза" могут получить возврат средств за оплату счетов.