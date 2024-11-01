Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що реальні борги України перед "Нафтогазом" перевищують 10 млрд грн. Все інше — це штрафи та пені.

Про це Олег Попенко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Борги України перед "Нафтогазом"

Попенко поставив під сумнів заяви щодо боргів у 20 млрд грн перед "Нафтогазом". Він наголосив, що йому все це нагадує якусь "схему"

"Я вважаю, що тут потрібно долучати і БЕБ, і НАБУ, і Рахункову палату, щоб всі почали розбиратися, що це за "схема", яку придумав Київ з НАК "Нафтогаз України", і що вони вирішили 20 млрд грн "розпиляти" через якісь там борги. Що це? Як це можна, величезні кошти взяти з місцевого бюджету і передати нашому монополісту?" — додав він.

Нагадаємо, клієнти "Нафтогаз України" активно скаржаться на помилкові рахунки в комунальних платіжках. Представники компанії заявляють, що всі питання щодо обсягів споживання газу слід вирішувати безпосередньо з облгазами.

Також деякі клієнти "Нафтогаз" можуть отримати повернення коштів за оплату рахунків.