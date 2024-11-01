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Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

01 листопада 2024 р. 08:07

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07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

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23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

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13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що реальні борги України перед "Нафтогазом" перевищують 10 млрд грн. Все інше — це штрафи та пені.

Про це Олег Попенко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Борги України перед "Нафтогазом"

Попенко поставив під сумнів заяви щодо боргів у 20 млрд грн перед "Нафтогазом". Він наголосив, що йому все це нагадує якусь "схему"

"Я вважаю, що тут потрібно долучати і БЕБ, і НАБУ, і Рахункову палату, щоб всі почали розбиратися, що це за "схема", яку придумав Київ з НАК "Нафтогаз України", і що вони вирішили 20 млрд грн "розпиляти" через якісь там борги. Що це? Як це можна, величезні кошти взяти з місцевого бюджету і передати нашому монополісту?" — додав він.

Нагадаємо, клієнти "Нафтогаз України" активно скаржаться на помилкові рахунки в комунальних платіжках. Представники компанії заявляють, що всі питання щодо обсягів споживання газу слід вирішувати безпосередньо з облгазами.

Також деякі клієнти "Нафтогаз" можуть отримати повернення коштів за оплату рахунків.

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08:29 Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація

08:24 У Росії заявили про збиття 83 українських БпЛА на території РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 У Валенсії потужні зливи вбили понад 150 людей — фото наслідків

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