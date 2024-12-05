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Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

5 декабря 2024 г. 17:09

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12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

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Государственная налоговая служба Украины с 2027 года может получить доступ к счетам граждан и информации об их банковских ячейках. Это связано с требованиями вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире программы День.LIVE в четверг, 5 декабря.

Как это касается программы "Национальный Кэшбэк"

По словам нардепки, подобная норма заложена в положении о "Национальном кэшбеке". После подачи заявки на участие в этой программе активируется договор оферты, через приложение "Дія" предоставляется банку доступ к информации о финансовых операциях на счетах пользователя.

"Нужно очень внимательно читать, что именно вы подписываете и как сформулирован договор оферты. Каждый банк формирует свои договоры, но все они должны соответствовать условиям положения о "Национальном кэшбеке", поскольку банки являются участниками этой программы", — подчеркнула нардепка.

Напомним, с 1 декабря этого года украинцы имеют возможность получить государственную помощь в размере 1000 грн по программе "зимова єПідтримка". Однако условия программы, требующие от клиентов открывать банковскую тайну, вызвали беспокойство.

В сети некоторые украинцы жалуются, что не получили 1000 грн денежной помощи от государства, оформив заявку в "Дії". Сообщается, что средства начисляются на счет не мгновенно.

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17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

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13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском