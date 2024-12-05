Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Государственная налоговая служба Украины с 2027 года может получить доступ к счетам граждан и информации об их банковских ячейках. Это связано с требованиями вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире программы День.LIVE в четверг, 5 декабря.

Как это касается программы "Национальный Кэшбэк"

По словам нардепки, подобная норма заложена в положении о "Национальном кэшбеке". После подачи заявки на участие в этой программе активируется договор оферты, через приложение "Дія" предоставляется банку доступ к информации о финансовых операциях на счетах пользователя.

"Нужно очень внимательно читать, что именно вы подписываете и как сформулирован договор оферты. Каждый банк формирует свои договоры, но все они должны соответствовать условиям положения о "Национальном кэшбеке", поскольку банки являются участниками этой программы", — подчеркнула нардепка.

Напомним, с 1 декабря этого года украинцы имеют возможность получить государственную помощь в размере 1000 грн по программе "зимова єПідтримка". Однако условия программы, требующие от клиентов открывать банковскую тайну, вызвали беспокойство.

В сети некоторые украинцы жалуются, что не получили 1000 грн денежной помощи от государства, оформив заявку в "Дії". Сообщается, что средства начисляются на счет не мгновенно.