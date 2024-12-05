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Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

05 грудня 2024 р. 17:09

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

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Державна податкова служба України з 2027 року може отримати доступ до рахунків громадян та інформації про їхні банківські комірки. Це пов’язано з вимогами для вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі програми День.LIVE у четвер, 5 грудня.

Як це стосується програми "Національний кешбек"

За словами нардепки, подібна норма закладена в положенні про "Національний кешбек". Після подачі заявки на участь у цій програмі активується договір оферти, який через додаток "Дія" надає банку доступ до інформації про фінансові операції на рахунках користувача.

"Потрібно дуже уважно читати, що саме ви підписуєте та як сформульований договір оферти. Кожен банк формує свої договори, але всі вони повинні відповідати умовам положення про "Національний кешбек", оскільки банки є учасниками цієї програми", — наголосила нардепка.

Нагадаємо, з 1 грудня цього року українці мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 1000 грн за програмою "Зимової єПідтримки". Однак умови програми, які вимагають від клієнтів відкривати банківську таємницю, викликали занепокоєння.

У мережі деякі українці скаржаться, що не отримали 1000 грн грошової допомоги від держави, оформивши заявку в "Дії". Повідомляють, що кошти нараховуються на рахунок не миттєво.

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16:59 Румунія не підтримуватиме Україну — кандидат у президенти

16:37 Лубинець пояснив, на територію яких держав хоче зазіхнути Росія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:33 Лубінець пояснив, як вирішується проблема свавілля ТЦК — відео

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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