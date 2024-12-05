Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Державна податкова служба України з 2027 року може отримати доступ до рахунків громадян та інформації про їхні банківські комірки. Це пов’язано з вимогами для вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі програми День.LIVE у четвер, 5 грудня.

Як це стосується програми "Національний кешбек"

За словами нардепки, подібна норма закладена в положенні про "Національний кешбек". Після подачі заявки на участь у цій програмі активується договір оферти, який через додаток "Дія" надає банку доступ до інформації про фінансові операції на рахунках користувача.

"Потрібно дуже уважно читати, що саме ви підписуєте та як сформульований договір оферти. Кожен банк формує свої договори, але всі вони повинні відповідати умовам положення про "Національний кешбек", оскільки банки є учасниками цієї програми", — наголосила нардепка.

Нагадаємо, з 1 грудня цього року українці мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 1000 грн за програмою "Зимової єПідтримки". Однак умови програми, які вимагають від клієнтів відкривати банківську таємницю, викликали занепокоєння.

У мережі деякі українці скаржаться, що не отримали 1000 грн грошової допомоги від держави, оформивши заявку в "Дії". Повідомляють, що кошти нараховуються на рахунок не миттєво.