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Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, что ожидать этого года

Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, что ожидать этого года

2 июля 2024 г. 14:13

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Народный депутат Олег Семинский заявил, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ. Он также отметил, что стоимость добычи газа позволяет сберечь стабильные цены на него.

Об этом сообщил народный депутат Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

Будут ли подниматься тарифы на коммунальные услуги

Семинский отметил, что хотя МВФ настаивает на повышении тарифов до уровня европейских цен, важно учитывать уровень доходов украинцев. Он подчеркнул, что повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду до конца года не ожидается.

"Если мы говорим о поднятии таких базовых вещей, как тарифы на газ, электроэнергию и воду, то следует обращать внимание и на доходы украинцев. Я лично думаю, что до конца года не будет поднятия никаких тарифов" , — заявил депутат.

Он добавил, что стоимость добычи тысячи кубометров газа составляет около 80 долларов, поэтому повышение тарифов на газ не предполагается.

"На газ у нас вообще есть запас, ведь себестоимость добычи тысячи кубических метров газа колеблется около в районе 80 долларов, то поднятия по газу точно никакого не будет" , — подчеркнул нардеп.

Семинский подчеркнул, что, несмотря на намеки МВФ на повышение тарифов, необходимо исходить из существующих в стране реалий. По мнению депутата, количество голосов в зале Верховной Рады для повышения тарифов не хватит.

"У меня ощущение такое, что количества голосов по повышению тарифов в зале Верховной Рады не наберется. По крайней мере, нам нужно начать отопительный сезон и посмотреть как оно будет до конца года", — подытожил народный депутат.

Напомним, в городке Покров Днепропетровской области цены на водоснабжение и водоотвод с 1 июля подняли в три раза. Таким образом, жители маленького украинского города будут платить "европейский" тариф.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.

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