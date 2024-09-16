Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривны за доллар.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 16 сентября.

Курс доллара в конце 2024 года

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года мы точно будем иметь 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.

По его словам, 45 грн за доллар, заложенные в бюджет. Он отметил, что Нацбанк будет отслеживать заложенные в документе макроэкономические показатели.

"Это раньше мы имели один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины, является интервенция НБУ", — отметил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Он также посоветовал украинцам, как лучше сохранять сбережения:

"Если вы гривни держите в облигациях внутреннего государственного займа, вы выигрываете... Это очищенный от налогообложения доход".