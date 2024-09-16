Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, йдеться про 42,5 гривні за долар.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 16 вересня.

Курс долара наприкінці 2024 року

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.

За його словами, 45 грн за долар, закладені в бюджет. Він зазначив, що Нацбанк відстежуватиме закладені в документі макроекономічні показники.

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — зазначив виконавчий директор економічного дискусійного клубу.

Він також порадив українцям, як краще зберігати заощадження:

"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики, ви виграєте... Це очищений від оподаткування дохід".