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Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

16 вересня 2024 р. 17:25

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

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Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, йдеться про 42,5 гривні за долар.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 16 вересня.

Курс долара наприкінці 2024 року

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.

За його словами, 45 грн за долар, закладені в бюджет. Він зазначив, що Нацбанк відстежуватиме закладені в документі макроекономічні показники. 

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — зазначив виконавчий директор економічного дискусійного клубу.

Він також порадив українцям, як краще зберігати заощадження:

"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики, ви виграєте... Це очищений від оподаткування дохід".

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17:42 У Поліссі в останній момент врятували від звільнення одіозного спортивного директора

17:30 Підпалювали авто військових в Києві та Краматорську — СБУ викрило двох підлітків

17:22 Синоптик Наталка Діденко назвала області, у які завтра повернеться літнє тепло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:21 Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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