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Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

30 мая 2024 г. 15:27

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15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

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14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

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13:13 Сталинская статья позволяет пытать заключенных - нардеп Фрис назвал способ решения проблемы

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подверг критике Минэнерго и заявил, что новая тарифная политика министерства не приведет к экономии электроэнергии. По его мнению, по новым тарифам украинцы будут накапливать долги за свет, а не экономить.

Об этом Попенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Почему поднятие тарифов не приведет к экономии

В четверг, 30 мая, на заседании правительства будет рассмотрен проект решения, предусматривающий повышение тарифа для населения на 80%, до 4,8 грн/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч в месяц. Для потребителей, использующих менее 100 кВт-ч, тариф останется на прежнем уровне — 2,64 грн/кВт-ч.

При этом, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг, 100 кВт-ч в месяц — это слишком маленький лимит. Эксперт отметил, что для того, чтобы вкладываться в этот лимит, нужно очень ограничивать себя в потреблении электроэнергии.

"Моя мама живет одна, ей 87 лет, она потребляет до 100 киловатт. Это холодильник, стиральная машина, зарядка телефона и редко телевизор. Это реальные 100 киловатт", — отметил Попенко.

Кроме того, глава Союза потребителей коммунальных услуг назвал работу Минэнерго в установлении тарифов для украинцев бестолковой. Попенко отметил, что тарифная политика, которая стимулировала бы людей к экономии, должна проводиться иначе.

"Если человек потребляет до 100 киловатт, он должен платить 2,64 грн, а если больше, то он должен за полный объем платить полную сумму. В Украине сделали все через... Ну как всегда. То есть мы будем платить, если потребление до 100 киловатт — 2,64 грн, а все, что выше этого лимита — по 4,80 грн. Это абсолютно непродуманно", — подчеркнул эксперт

Попенко в целом раскритиковал поднятие тарифов в стране, которая третий год находится в состоянии войны и является самой бедной страной Европы.

Напомним, в Украине с 1 июня 2024 года власти изменят формулу оплаты услуги за электрическую энергию. Согласно которой тариф может вырасти на 80%.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 возрастут тарифы на воду для небытовых потребителей нескольких водоканалов. Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:16 В ЕС договорились повысить тарифы на импорт российского зерна

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15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

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