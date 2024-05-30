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Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

30 травня 2024 р. 15:27

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15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

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14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Text

12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

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10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував Міненерго та заявив, що нова тарифна політика міністерства не призведе до економії електроенергії. На його думку, за новими тарифами українці будуть накопичувати борги за світло, а не економити.

Про це Попенко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Чому підняття тарифів не призведе до економії

У четвер, 30 травня, на засіданні уряду буде розглянуто проєкт рішення, що передбачає підвищення тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт-год у разі споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для споживачів, які використовують менше ніж 100 кВт-год, тариф залишиться на колишньому рівні — 2,64 грн/кВт-год.

При цьому, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, 100 кВт-год на місяць — це занадто маленький ліміт. Експерт зазначив, що для того, щоб вкладатися в цей ліміт, потрібно дуже обмежувати себе споживанням електроенергії.

"Моя мама живе одна, їй 87 років, вона споживає до 100 кіловатів. Це — холодильник, пральна машина, зарядка телефона та рідко телевізор. Оце реальні 100 кіловатів", — зазначив Попенко.

Крім того, голова Спілки споживачів комунальних послуг назвав роботу Міненерго у встановленні тарифів для українців недолугою. Попенко зазначив, що тарифна політика, яка має стимулювати людей до економії повинна проводитись інакше.

"Якщо людина споживає до 100 кіловатів, вона повинна платити 2,64 грн, а якщо більше, то вона повинна за повний обсяг сплачувати повну суму. В Україні зробили все через... Ну як завжди. Тобто ми будемо платити, якщо споживання до 100 кіловатів — 2,64 грн, а все що понад цей ліміт — по 4,80 грн. Це абсолютно непродумано", — підкреслив експерт.

Попенко в цілому розкритикував підняття тарифів у країні, яка третій рік знаходиться в стані війни та є найбіднішою країною Європи. 

Нагадаємо, в Україні з 1 червня 2024 року влада змінить формулу оплати послуги за електричну енергію. Згідно з якою тариф може зрости на 80%.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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16:17 Київрада підтримає бізнес, який займається виробництвом дронів, — Кличко

16:15 Контейнерні перевозки стають частішими — що відомо про роботу портів Великої Одеси

16:13 В ОП не підтримали економічне бронювання українців, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:55 Завдали збитків на десятки мільйонів євро — БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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