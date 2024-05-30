НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

В Национальном банке Украины (НБУ) оценивают ситуацию на валютном рынке как стабильную и контролируемую к концу весны 2024 года. Для регулятора важно дальнейшее сохранение доверия населения к гривне.

Об этом заявил член совета НБУ, доктор наук Василий Фурман в эфире Новини.LIVE.

Ситуация на валютном и финансовом рынке с точки зрения НБУ

"Если мы говорим о валютном рынке, то он сегодня стабильный и контролируемый. И видим, что улучшаются инфляционные и девальвационные ожидания наших граждан", — отметил эксперт.

По его словам, НБУ важно сохранить доверие украинцев к национальной валюте. Именно поэтому в стране условия инвестирования, покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или размещение на депозитах в банковских учреждениях, гораздо выгоднее, чем в иностранной валюте.

"И сегодня в гривне, например, инвестировать, покупать облигации внутреннего государственного займа или размещать на депозитах в банках выгоднее, чем в долларе. Но чрезвычайно важно в этом вопросе, чтобы это доверие людей к украинской гривне — не расшатать. Потому что есть очень много примеров, например, Турция, Аргентина, когда инфляция в них зашкаливает. В Аргентине — 100%. Напомню, инфляция в Украине по состоянию на сейчас — 3,2%. Это очень низкий показатель. Поэтому на этот показатель девальвации я бы не сильно рассчитывал", — отметил он.

Отдельно представитель НБУ подчеркнул важность дальнейших шагов по борьбе с теневой экономикой в стране.

"Еще очень важное направление, о котором нужно также говорить, что у нас высокий уровень теневой экономики. А это — неуплаченные налоги теми бизнесами, которые работают в этих секторах. И очень важно работать всем нам на государственном уровне в этом направлении. Таможня — там очень огромные потери (это десятки миллиардов гривен) могут быть потенциальными в наш бюджет. Налоговая, и очень много направлений", — добавил Василий Фурман.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно решению Национального банка, на 30 мая установлен новый курс американской валюты. Доллар достиг отметки 40,48 грн (+0,09).

Ранее в НБУ сообщалось, что небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.