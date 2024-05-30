Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці arrow
НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

30 травня 2024 р. 16:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

Text

15:27Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Text

14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Text

14:01Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

Text

13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Text

12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Text

08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

Text

16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

Text

15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Text

14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Text

14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

Text

13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Text

12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Text

08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

У Національному банку України (НБУ) оцінюють ситуацію на валютному ринку як стабільну та контрольовану на кінець весни 2024 року. Для регулятора важливе подальше збереження довіри населення до гривні.

Про це заявив член ради НБУ, доктор наук Василь Фурман в ефірі Новини.LIVE.

Ситуація на валютному та фінансовому ринку з погляду НБУ

"Якщо ми говоримо про валютний ринок, то він сьогодні є стабільний та контрольований. І бачимо, що покращуються інфляційні та девальваційні очікування наших громадян", — зазначив експерт.

За його словами, НБУ важливо зберегти довіру українців до національної валюти. Саме тому в країні умови інвестування, купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) чи розміщення на депозитах у банківських установах, значно вигідніше, аніж в іноземній валюті.

"І сьогодні в гривні, наприклад, інвестувати, купувати облігації внутрішньої державної позики чи розміщувати на депозитах в банках вигідніше, ніж в доларі. Але надзвичайно є важливим у цьому питанні, щоб цю довіру людей до української гривні — не розхитати. Тому що є дуже багато прикладів, наприклад, Туреччина, Аргентина, коли інфляція в них зашкалює. В Аргентині — там взагалі інфляція за 100%. У Туреччині, якщо говорити на зараз, це 50%. Це дуже високий показник по інфляції. Нагадаю, інфляція в Україні станом на зараз — 3,2%. Це дуже низький показник. Тому на цей показник девальвації я б не сильно розраховував", — зауважив він.

Окремо представник НБУ наголосив на важливості подальших кроків у боротьбі з тіньовою економікою в країні.

"Ще дуже важливий напрямок, про який потрібно також говорити, що в нас високий рівень тіньової економіки. А це — несплачені податки тими бізнесами, які працюють в цих секторах. І дуже важливо працювати всім нам на державному рівні на цьому напрямку. Митниця — там дуже величезні втрати (це десятки мільярдів гривень) можуть потенційними до нашого бюджету. Податкова, і дуже багато напрямків", — додав Василь Фурман.

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з рішенням Національного банку, на 30 травня встановлено новий курс американської валюти. Долар сягнув позначки 40,48 грн (+0,09).

Раніше в НБУ повідомляли, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:31 Швеція надасть ще 42,5 млн євро допомоги для України — на що підуть кошти

16:31 В столиці вперше з початку повномасштабної війни пройде КиївПрайд — що відомо

16:17 Київрада підтримає бізнес, який займається виробництвом дронів, — Кличко

Text

16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

16:15 Контейнерні перевозки стають частішими — що відомо про роботу портів Великої Одеси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:13 В ОП не підтримали економічне бронювання українців, — ЗМІ

15:55 Завдали збитків на десятки мільйонів євро — БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці

15:52 У Маріуполі окупанти отруюються алкоголем — четверо росіян померли

15:51 ПриватБанк отримав рекордний прибуток — скільки сплатили податків у 2023 році

15:44 В ДБР роз'яснили, які методи застосовують проти воїнів ЗСУ, що самовільно залишили частину

16:31 Швеція надасть ще 42,5 млн євро допомоги для України — на що підуть кошти

16:31 В столиці вперше з початку повномасштабної війни пройде КиївПрайд — що відомо

16:17 Київрада підтримає бізнес, який займається виробництвом дронів, — Кличко

16:15 Контейнерні перевозки стають частішими — що відомо про роботу портів Великої Одеси

16:13 В ОП не підтримали економічне бронювання українців, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:55 Завдали збитків на десятки мільйонів євро — БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці

15:52 У Маріуполі окупанти отруюються алкоголем — четверо росіян померли

15:51 ПриватБанк отримав рекордний прибуток — скільки сплатили податків у 2023 році

15:44 В ДБР роз'яснили, які методи застосовують проти воїнів ЗСУ, що самовільно залишили частину

15:27 Шведський літак ASC 890 зможе виявляти російські ракети, літаки і дрони на ранніх підступах

Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

28 травня 2024

16:30 Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник

11:35 Китай збирається нарощувати виробництво чипів — скільки грошей витратять на індустрію

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

Text

16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

Text

15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

Text

14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Text

14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

Text

13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

Text

12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Text

08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE