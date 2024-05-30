НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

У Національному банку України (НБУ) оцінюють ситуацію на валютному ринку як стабільну та контрольовану на кінець весни 2024 року. Для регулятора важливе подальше збереження довіри населення до гривні.

Про це заявив член ради НБУ, доктор наук Василь Фурман в ефірі Новини.LIVE.

Ситуація на валютному та фінансовому ринку з погляду НБУ

"Якщо ми говоримо про валютний ринок, то він сьогодні є стабільний та контрольований. І бачимо, що покращуються інфляційні та девальваційні очікування наших громадян", — зазначив експерт.

За його словами, НБУ важливо зберегти довіру українців до національної валюти. Саме тому в країні умови інвестування, купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) чи розміщення на депозитах у банківських установах, значно вигідніше, аніж в іноземній валюті.

"І сьогодні в гривні, наприклад, інвестувати, купувати облігації внутрішньої державної позики чи розміщувати на депозитах в банках вигідніше, ніж в доларі. Але надзвичайно є важливим у цьому питанні, щоб цю довіру людей до української гривні — не розхитати. Тому що є дуже багато прикладів, наприклад, Туреччина, Аргентина, коли інфляція в них зашкалює. В Аргентині — там взагалі інфляція за 100%. У Туреччині, якщо говорити на зараз, це 50%. Це дуже високий показник по інфляції. Нагадаю, інфляція в Україні станом на зараз — 3,2%. Це дуже низький показник. Тому на цей показник девальвації я б не сильно розраховував", — зауважив він.

Окремо представник НБУ наголосив на важливості подальших кроків у боротьбі з тіньовою економікою в країні.

"Ще дуже важливий напрямок, про який потрібно також говорити, що в нас високий рівень тіньової економіки. А це — несплачені податки тими бізнесами, які працюють в цих секторах. І дуже важливо працювати всім нам на державному рівні на цьому напрямку. Митниця — там дуже величезні втрати (це десятки мільярдів гривень) можуть потенційними до нашого бюджету. Податкова, і дуже багато напрямків", — додав Василь Фурман.

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з рішенням Національного банку, на 30 травня встановлено новий курс американської валюти. Долар сягнув позначки 40,48 грн (+0,09).

Раніше в НБУ повідомляли, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.