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В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

22 июля 2024 г. 12:14

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

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19:57 Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

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17:12 Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

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В Украине уже в следующем году платежка за газ может вырасти на 2 гривны. Это обусловило, что с января будет нулевой транзит газа через Украину со стороны РФ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко в эфире "Ранок.LIVE".

Повышение тарифов на газ

Кучеренко рассказал, что европейский энергокомиссар Кадри Симсон настаивает, что с января будет нулевой транзит газа через Украину со стороны РФ. Это приведет к росту тарифов на газ.

"Наш газ украинский транзитируется за 20 копеек, потому что основная нагрузка — путем внешнего транзита. Если внешнего транзита не будет, вся работа ГЭС будет закладываться в тариф для конечных потребителей — как бытовых, так и не бытовых", — пояснил нардеп.

Напомним, ранее в компании "Нефтегаз Украины" рассказали, что тариф на газ для населения в июле останется неизменным, а текущая цена сохранится до конца апреля 2025 года.

Кроме того, украинцы могут не платить один из счетов за природный газ, а именно за доставку голубого топлива. Известно, кто имеет право отказаться от платежа и какие могут возникнуть проблемы.

Мы также писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определенные правила.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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