Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

В Україні вже наступного року платіжка за газ може зрости на 2 гривні. Це зумовило те, що з січня буде нульовий транзит газу через Україну з боку РФ.

Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів на газ

Кучеренко розповів, що європейський енергокомісар Кадрі Сімсон наполягає на тому, що з січня буде нульовий транзит газу через Україну з боку РФ. Це призведе до зростання тарифів на газ.

"Наш газ український транзитується за 20 копійок, бо основне навантаження — шляхом зовнішнього транзиту. Якщо зовнішнього транзиту не буде, вся робота ГЕС закладатиметься в тариф для кінцевих споживачів — як побутових, так і не побутових", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз України" розповіли, що тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним, а поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року.

Крім того, українці можуть не сплачувати один з рахунків за природний газ, а саме — за доставку блакитного палива. Відомо, хто має право відмовитися від платежу та які можуть виникнути проблеми.

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.