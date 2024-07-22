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Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

22 липня 2024 р. 12:14

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17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

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13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

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В Україні вже наступного року платіжка за газ може зрости на 2 гривні. Це зумовило те, що з січня буде нульовий транзит газу через Україну з боку РФ.

Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE

Підвищення тарифів на газ

Кучеренко розповів, що європейський енергокомісар Кадрі Сімсон наполягає на тому, що з січня буде нульовий транзит газу через Україну з боку РФ. Це призведе до зростання тарифів на газ.

"Наш газ український транзитується за 20 копійок, бо основне навантаження — шляхом зовнішнього транзиту. Якщо зовнішнього транзиту не буде, вся робота ГЕС закладатиметься в тариф для кінцевих споживачів — як побутових, так і не побутових", — пояснив нардеп. 

Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз України" розповіли, що тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним, а поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року. 

Крім того, українці можуть не сплачувати один з рахунків за природний газ, а саме — за доставку блакитного палива. Відомо, хто має право відмовитися від платежу та які можуть виникнути проблеми.

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:46 У Гонконгу скоротилося постачання чіпів, які Росія використовує у війні проти України, — ЗМІ

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