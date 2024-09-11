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Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

11 сентября 2024 г. 22:46

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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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Член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина высказала прогноз по предстоящему валютному курсу в Украине. По ее словам, страна постепенно двигается к показателю курса доллара, который может составить 50 гривен.

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 11 сентября.

Как изменится курс доллара

Южанина отметила, что в летний период курс доллара существенно вырос, а также обратила внимание на активные интервенции Национального банка на валютном рынке.

"Поймите, что все социальные выплаты будут неизменными в ближайшие годы. […] У нас цифры "летят" и по этому году, и прогноз на следующий год не может быть таким. Все очень сложно", — подчеркнула нардеп.

Ранее журналисты проекта-расследования "Наша Справа" вместе с экспертами попытались спрогнозировать, какой будет ситуация с долларом до конца года.

Напомним, в Украине в августе 2024 года спрос на покупку валюты превалировал над продажей. В прошлом месяце население купило валюты на 708,4 млн долларов больше, чем продало.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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