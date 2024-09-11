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Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

11 вересня 2024 р. 22:46

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22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

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21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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Членкиня Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила прогноз щодо майбутнього валютного курсу в Україні. За її словами, країна поступово рухається до показника курсу долара, який може сягнути 50 гривень. 

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 11 вересня.

Як зміниться курс долара

Южаніна зазначила, що в літній період курс долара значно виріс, а також звернула увагу на активні інтервенції Національного банку на валютному ринку.

"Зрозумійте, що всі соціальні виплати будуть незмінними протягом найближчих років. […] У нас цифри "летять" і по цьому року, і прогноз на наступний рік не може бути таким. Усе дуже складно", — наголосила нардепка.

Раніше журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" разом з експертами спробували спрогнозувати, якою буде ситуація з доларом до кінця року.

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року попит на купівлю валюти переважав над продажем. Минулого місяця населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.

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22:27 Британія ухвалила рішення про дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, — The Guardian

22:25 Бензин подешевшав, проте автогаз продовжує дорожчати — які будуть ціни на пальне завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:14 Зеленський повідомив результати зустрічі з Блінкеном та Леммі

22:13 Відстрочка для студентів — що відомо про головний документ, потрібний для цього процесу

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22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

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