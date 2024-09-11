Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Членкиня Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила прогноз щодо майбутнього валютного курсу в Україні. За її словами, країна поступово рухається до показника курсу долара, який може сягнути 50 гривень.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 11 вересня.

Як зміниться курс долара

Южаніна зазначила, що в літній період курс долара значно виріс, а також звернула увагу на активні інтервенції Національного банку на валютному ринку.

"Зрозумійте, що всі соціальні виплати будуть незмінними протягом найближчих років. […] У нас цифри "летять" і по цьому року, і прогноз на наступний рік не може бути таким. Усе дуже складно", — наголосила нардепка.

Раніше журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" разом з експертами спробували спрогнозувати, якою буде ситуація з доларом до кінця року.

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року попит на купівлю валюти переважав над продажем. Минулого місяця населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.