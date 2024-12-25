Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Во время войны в Украине много ФЛП действительно закрылись, но их не становится меньше, чем до вторжения России. Так, к 24 февраля 2022 года в Украине было 1,9 миллиона ФЛП, а сейчас — более 2 миллионов.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE.

Как изменилось количество ФЛП в Украине во время войны

Депутат рассказала, что ФЛП действительно закрываются, но их не становится меньше, чем было до полномасштабного вторжения. По состоянию на сегодняшний день их даже больше.

Василевская-Смаглюк также сообщила, что в следующем году к налоговым обязательствам прилагается обязательный ЕСВ, уплата которого раньше была добровольной. Поскольку налоги направляются на армию, чиновница подчеркнула, что это необходимость для поддержки страны в условиях войны.

"Общие платежи по ФЛП 1-2 группы будут чуть более 4,5 тыс. грн. Для тех, кто имеет немалое обращение, эта сумма подъемная. Я спрашивала у Минфина: готовы ли мы повышать и дальше налоги. Потому что неизвестный объем международной помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря 2024 подписал закон, который отменяет повышение налогов для ФЛП "задним числом" и переносит введение военного сбора на 1 января.

Также мы писали, что некоторые физические лица-предприниматели имеют льготы по уплате единого налога. Речь идет о мобилизованных ФЛП: их освободили от налоговых обязательств на период службы.