Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Під час війни в Україні багато ФОпів справді закрилися, але їх не стає менше, ніж до вторгнення Росії. Так, до 24 лютого 2022 року в Україні було 1,9 мільйона ФОПів, а зараз — понад 2 мільйони.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

Як змінилась кількість ФОПів в Україні під час війни

Депутатка розповіла, що ФОПи справді закриваються, але їх не стає менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні їх навіть більше.

Василевська-Смаглюк також повідомила, що наступного року до податкових зобов’язань додається обов’язковий ЄСВ, сплата якого раніше була добровільною. Оскільки податки спрямовуються на армію, чиновниця наголосила, що це необхідність для підтримки країни в умовах війни.

"Загальні платежі по ФОПах 1-2 групи будуть трохи більш як 4,5 тис. грн. Для тих, хто має чималий обіг, ця сума підйомна. Я запитувала у Мінфіну: чи готові ми підвищувати й далі податки. Тому що невідомий обсяг міжнародної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 грудня 2024 року підписав закон, який скасовує підвищення податків для ФОПів "заднім числом" і переносить запровадження військового збору на 1 січня.

Також ми писали, що деякі фізичні особи-підприємці мають пільги зі сплати єдиного податку. Йдеться про мобілізованих ФОПів: їх звільнили від податкових зобов’язань на період служби.