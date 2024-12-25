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Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

25 грудня 2024 р. 12:36

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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Під час війни в Україні багато ФОпів справді закрилися, але їх не стає менше, ніж до вторгнення Росії. Так, до 24 лютого 2022 року в Україні було 1,9 мільйона ФОПів, а зараз — понад 2 мільйони. 

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.  

Як змінилась кількість ФОПів в Україні під час війни

Депутатка розповіла, що ФОПи справді закриваються, але їх не стає менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні їх навіть більше. 

Василевська-Смаглюк також повідомила, що наступного року до податкових зобов’язань додається обов’язковий ЄСВ, сплата якого раніше була добровільною. Оскільки податки спрямовуються на армію, чиновниця наголосила, що це необхідність для підтримки країни в умовах війни. 

"Загальні платежі по ФОПах 1-2 групи будуть трохи більш як 4,5 тис. грн. Для тих, хто має чималий обіг, ця сума підйомна. Я запитувала у Мінфіну: чи готові ми підвищувати й далі податки. Тому що невідомий обсяг міжнародної допомоги", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 грудня 2024 року підписав закон, який скасовує підвищення податків для ФОПів "заднім числом" і переносить запровадження військового збору на 1 січня.

Також ми писали, що деякі фізичні особи-підприємці мають пільги зі сплати єдиного податку. Йдеться про мобілізованих ФОПів: їх звільнили від податкових зобов’язань на період служби. 

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13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:59 З 1 січня податки для одеських ФОПів стануть вищими — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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