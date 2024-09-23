Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок сообщил, что о повышении заработных плат народным депутатам речь пока не идет. Однако зарплату повысят другим чиновникам, в частности, в аппарате Верховной Рады и Офисе Президента.

Об этом Евтушок рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 23 сентября.

Нардепам не будут повышать зарплату

Нардеп отмечает, что о повышении заработной платы народным депутатам речь пока не идет. Они останутся на уровне в прошлом году.

При этом Евтушок отметил, что произойдет повышение заработных плат другим чиновникам, в частности в аппарате Верховной Рады и Офисе Президента, где оклады вырастут на 11%.

"Людей стало меньше. Кто-то ушел на фронт, кто-то в декретный отпуск, кто-то еще где-то, а новых не берут", — объяснил ситуацию депутат.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.