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Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

23 сентября 2024 г. 13:41

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13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

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13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

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11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

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08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок сообщил, что о повышении заработных плат народным депутатам речь пока не идет. Однако зарплату повысят другим чиновникам, в частности, в аппарате Верховной Рады и Офисе Президента.

Об этом Евтушок рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 23 сентября.

Нардепам не будут повышать зарплату

Нардеп отмечает, что о повышении заработной платы народным депутатам речь пока не идет. Они останутся на уровне в прошлом году.

При этом Евтушок отметил, что произойдет повышение заработных плат другим чиновникам, в частности в аппарате Верховной Рады и Офисе Президента, где оклады вырастут на 11%.

"Людей стало меньше. Кто-то ушел на фронт, кто-то в декретный отпуск, кто-то еще где-то, а новых не берут", — объяснил ситуацию депутат.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.

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