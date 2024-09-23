Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Євтушок повідомив, що про підвищення заробітних плат народним депутатам наразі не йдеться. Проте зарплатню підвищать іншим чиновникам, зокрема в апараті Верховної Ради та Офісі Президента.

Про це Євтушок розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 вересня.

Нардепам не підвищуватимуть зарплати

Нардеп наголошує, що про підвищення заробітної плати народним депутатам наразі не йдеться. Вони залишаться на рівні минулого року.

При цьому Євтушок зауважив, відбудеться підвищення заробітних плат іншим чиновникам, зокрема в апараті Верховної Ради та Офісі Президента, де оклади зростуть на 11%.

"Людей стало менше. Хтось пішов на фронт, хтось у декретну відпустку, хтось ще десь, а нових не беруть", — пояснив ситуацію депутат.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується підіймати мінімальну заробітну платню.