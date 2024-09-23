Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам arrow
Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

23 вересня 2024 р. 13:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

Народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Євтушок повідомив, що про підвищення заробітних плат народним депутатам наразі не йдеться. Проте зарплатню підвищать іншим чиновникам, зокрема в апараті Верховної Ради та Офісі Президента.

Про це Євтушок розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 вересня.

Нардепам не підвищуватимуть зарплати

Нардеп наголошує, що про підвищення заробітної плати народним депутатам наразі не йдеться. Вони залишаться на рівні минулого року.

При цьому Євтушок зауважив, відбудеться підвищення заробітних плат іншим чиновникам, зокрема в апараті Верховної Ради та Офісі Президента, де оклади зростуть на 11%.

"Людей стало менше. Хтось пішов на фронт, хтось у декретну відпустку, хтось ще десь, а нових не беруть", — пояснив ситуацію депутат.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується підіймати мінімальну заробітну платню.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:05 Мовний скандал у Київському метро — пасажири влаштували словесну перепалку

14:49 На Одещині зафіксували небезпечну хворобу — як вберегтися

14:31 Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію

14:25 На врученні The Golden Plate Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними

14:24 Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:17 Фітнес-тренер і бійка з медиками — начальник одеського ТЦК розкрив подробиці гучних скандалів

14:15 Хабарі за бізнес у колонії — СБУ повідомила деталі корупційної схеми посадовця Мін'юсту

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

14:04 Україна востаннє перейде на зимовий час — коли потрібно перевести годинники

13:47 В Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами

15:05 Мовний скандал у Київському метро — пасажири влаштували словесну перепалку

14:49 На Одещині зафіксували небезпечну хворобу — як вберегтися

14:31 Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію

14:25 На врученні The Golden Plate Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними

14:24 Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:17 Фітнес-тренер і бійка з медиками — начальник одеського ТЦК розкрив подробиці гучних скандалів

14:15 Хабарі за бізнес у колонії — СБУ повідомила деталі корупційної схеми посадовця Мін'юсту

14:04 Україна востаннє перейде на зимовий час — коли потрібно перевести годинники

13:47 В Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами

13:43 Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК — адвокат пояснив, коли та як це можливо

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні