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Поступления в 50 млрд грн и жесткий контроль — эксперт назвал угрозы новых тарифов на свет

Поступления в 50 млрд грн и жесткий контроль — эксперт назвал угрозы новых тарифов на свет

11 июня 2024 г. 11:25

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Новые тарифы на электрическую энергию, введенные с 1 июня 2024 года, способны дополнительно принести десятки миллиардов гривен, что важно для энергосистемы. В то же время такие финансовые потоки требуют крайне жесткого контроля.

Об этом заявил народный депутат, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко в эфире "Ранок.LIVE" во вторник, 11 июня.

Подводные камни новых тарифов на свет

Нардеп отметил, что повышение тарифов на электроэнергию создаст дополнительный "тонус" в обществе, а энергосистеме принесет дополнительно 50 млрд гривен в год.

"Цена на электроэнергию отдельно добавит проблем. Она дополнительный тонус обществу добавит. Если вы спросите меня, я вам могу сформулировать свою оценку. Это повышение цены создаст дополнительный финансовый поток, примерно 50 млрд гривен в год дополнительно в энергосистему. Это неплохо", — сообщил он.

В то же время отметил, что вторым шагом после введения новых цен на энергоресурс должно быть установление строгого контроля за движением финансов, поскольку есть угрозы, что они будут направлены не по назначению.

"Главное сейчас — жесткий контроль. Куда попадут эти деньги — на трейдинговые спекуляции, на вывод в офшоры или на реальное восстановление, ремонты, подготовку к зиме, распределение генерации и так далее. Вот в чем ключевой вопрос этого повышения", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, в Государственной службе статистики сообщили о росте тарифов на коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%, больше всего — на электричество.

Также мы писали, что после подорожания электроэнергии может вырасти цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

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