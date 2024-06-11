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Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло

Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло

11 червня 2024 р. 11:25

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Ексклюзив

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Нові тарифи на електричну енергію, запроваджені з 1 червня 2024 року, здатні додатково принести десятки мільярдів гривень, що важливо для енергосистеми. Водночас, такі фінансові потоки вимагають вкрай жорсткого контролю.

Про це заявив народний депутат, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко в ефірі "Ранок.LIVE" у вівторок, 11 червня.

Підводні камені нових тарифів на світло

Нардеп зауважив, що підвищення тарифів на електроенергію додасть додаткового "тонусу" у суспільстві, а енергосистемі принесе додатково 50 млрд гривень на рік.

"Ціна на електроенергію окремо додасть проблем. Вона додатковий тонус суспільству додасть. Якщо ви запитаєте мене, я вам можу сформулювати свою оцінку. Це підвищення ціни створить додатковий фінансовий потік, приблизно 50 млрд гривень на рік додатково в енергосистему. Це непогано", — повідомив він.

Водночас, зауважив, що другим кроком після запровадження нових цін на енергоресурс має бути встановлення суворого контролю за рухом фінансів, оскільки є загрози, що вони будуть направлені не за призначенням.

"Головне зараз — жорсткий контроль. Куди потраплять ці гроші — на трейдингові спекуляції, на виведення в офшори чи на реальне відновлення, ремонти, підготовку до зими, розподілення генерації і так далі. Ось в чому ключове питання цього підвищення", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, у Державній службі статистики повідомили про зростання тарифів на комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%, найбільше — на електрику.

Також ми писали, що після подорожчання електроенергії може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.

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11:43 У Запоріжжі помер посадовець, на якого вранці скоїли замах

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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