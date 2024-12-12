Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Народный депутат Украины Нина Южанина прокомментировала новые лимиты на банковские переводы. По ее словам, небольшие предприниматели "под прицелом".
Об этом Нина Южанина сказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 12 декабря.
Лимиты на банковские переводы
"Небольшие предприниматели под прицелом, а крупные банки — без внимания", — отметила Южанина.
По ее словам, нововведение является "инструментом тотального контроля над простыми гражданами".
Депутат говорит, что необходимо придерживаться европейских норм и оставить лимиты на уровне 10 тысяч евро (около 400 тысяч гривен).
Напомним, Новини.LIVE рассказали, что изменится для клиентов банков с февраля 2025 года.
Также "Ощадбанк" ввел важные изменения, в частности для организаций, осуществляющих выплату заработной платы через этот банк.