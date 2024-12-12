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Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

12 грудня 2024 р. 19:55

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Народна депутатка України Ніна Южаніна прокоментувала нові ліміти на банківські перекази. За її словами, невеликі підприємці "під прицілом".

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 12 грудня.

Ліміти на банківські перекази

"Невеликі підприємці під прицілом, а великі банки — поза увагою", — зазначила Южаніна.

За її словами, нововведення є "інструментом тотального контролю над простими громадянами". 

Депутатка каже, що необхідно дотримувати європейських норм та залишити ліміти на рівні 10 тисяч євро (близько 400 тисяч гривень).

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, що зміниться для клієнтів банків з лютого 2025 року.

Також "Ощадбанк" впровадив важливі зміни, зокрема для організацій, що здійснюють виплату заробітної плати через цей банк.

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23:03 Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

23:03 Публікувала серп і молот — на Львівщині засудили жінку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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