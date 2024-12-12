Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Народна депутатка України Ніна Южаніна прокоментувала нові ліміти на банківські перекази. За її словами, невеликі підприємці "під прицілом".

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 12 грудня.

Ліміти на банківські перекази

"Невеликі підприємці під прицілом, а великі банки — поза увагою", — зазначила Южаніна.

За її словами, нововведення є "інструментом тотального контролю над простими громадянами".

Депутатка каже, що необхідно дотримувати європейських норм та залишити ліміти на рівні 10 тисяч євро (близько 400 тисяч гривень).

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