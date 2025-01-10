Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Народные депутаты Украины получают заработную плату в размере около 40 тысяч в месяц. Кроме того, они имеют дополнительные надбавки, которые зависят от должности.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE.

Какую зарплату получают народные депутаты

"Нардепы зарабатывают ориентировочно более 40 тысяч гривен в месяц, жаловаться не на что", — подчеркнул Юрчишин.

Кроме того, он добавил, что дополнительно парламентарии могут иметь небольшие надбавки в зависимости от должности, например, председателя комитета или заместителя.

Политик отметил, что это больше среднего дохода на рынке, поэтому такая сумма удовлетворяет нардепов. Впрочем, депутаты, как и учителя или другие бюджетники, во время войны могут первыми почувствовать проблемы с выплатами, зависящие от дефицита в бюджете.

Напомним, недавно в НБУ заявили, что в Украине стремительно растут зарплаты. Например, реальные зарплаты населения по итогам ІІІ квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Также мы писали, что работодателей, которые выплачивают работникам деньги "в конвертах", наказывают штрафами. В отдельных случаях предпринимателям за нарушение приходится платить до 80 тыс. грн