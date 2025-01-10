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Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

10 января 2025 г. 10:58

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

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00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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Народные депутаты Украины получают заработную плату в размере около 40 тысяч в месяц. Кроме того, они имеют дополнительные надбавки, которые зависят от должности.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE.

Какую зарплату получают народные депутаты 

"Нардепы зарабатывают ориентировочно более 40 тысяч гривен в месяц, жаловаться не на что", — подчеркнул Юрчишин.

Кроме того, он добавил, что дополнительно парламентарии могут иметь небольшие надбавки в зависимости от должности, например, председателя комитета или заместителя.

Политик отметил, что это больше среднего дохода на рынке, поэтому такая сумма удовлетворяет нардепов. Впрочем, депутаты, как и учителя или другие бюджетники, во время войны могут первыми почувствовать проблемы с выплатами, зависящие от дефицита в бюджете.

Напомним, недавно в НБУ заявили, что в Украине стремительно растут зарплаты. Например, реальные зарплаты населения по итогам ІІІ квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Также мы писали, что работодателей, которые выплачивают работникам деньги "в конвертах", наказывают штрафами. В отдельных случаях предпринимателям за нарушение приходится платить до 80 тыс. грн

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11:02 В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:00 Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году

10:48 Выключись, чтобы включиться — зачем нам цифровой детокс в 2025

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10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса