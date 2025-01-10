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Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

10 січня 2025 р. 10:58

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10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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Народні депутати України отримують заробітну плату у розмірі близько 40 тисяч на місяць. Крім того, вони мають додаткові надбавки, які залежать від посади. 

Про це розповів нардеп Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE.

Яку зарплату отримують народні депутати 

"Нардепи заробляють орієнтовно понад 40 тисяч гривень на місяць, жалітися немає на що", — наголосив Юрчишин. 

Крім того, він додав, що додатково парламентарі можуть мати невеликі надбавки залежно від посади, наприклад, голови комітету чи заступника.

Політик зазначив, що це більше за середній дохід на ринку, тож така сума задовільняє нардепів. Утім, депутати, як і вчителі чи інші бюджетники, під час війни можуть першими відчути проблеми з виплатами, залежні від дефіциту в бюджеті.

Нагадаємо, нещодавно в НБУ заявили, що в Україні стрімко зростають зарплати. Наприклад, реальні зарплати населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%. 

Також ми писали, що роботодавців, які виплачують працівникам гроші "у конвертах", карають штрафами. В окремих випадках підприємцям за порушення доводиться платити до 80 тис. грн. 

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11:23 На Сонці зафіксували спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:21 Герої під охороною — у парку Шевченка встановили відеокамери

11:20 На Черкащині змінено систему оповіщення про повітряні тривоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:16 Вчителька запитала у ШІ, як жити на зарплату — реакція українців

11:14 Скільки коштує франшиза Нової пошти та які інвестиції потрібні

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10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса