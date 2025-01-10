Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Народні депутати України отримують заробітну плату у розмірі близько 40 тисяч на місяць. Крім того, вони мають додаткові надбавки, які залежать від посади.

Про це розповів нардеп Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE.

Яку зарплату отримують народні депутати

"Нардепи заробляють орієнтовно понад 40 тисяч гривень на місяць, жалітися немає на що", — наголосив Юрчишин.

Крім того, він додав, що додатково парламентарі можуть мати невеликі надбавки залежно від посади, наприклад, голови комітету чи заступника.

Політик зазначив, що це більше за середній дохід на ринку, тож така сума задовільняє нардепів. Утім, депутати, як і вчителі чи інші бюджетники, під час війни можуть першими відчути проблеми з виплатами, залежні від дефіциту в бюджеті.

Нагадаємо, нещодавно в НБУ заявили, що в Україні стрімко зростають зарплати. Наприклад, реальні зарплати населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.

Також ми писали, що роботодавців, які виплачують працівникам гроші "у конвертах", карають штрафами. В окремих випадках підприємцям за порушення доводиться платити до 80 тис. грн.