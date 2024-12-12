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Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

12 декабря 2024 г. 7:51

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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В Украине над законопроектом о цифровой валюте активно работает рабочая группа вместе с Международным валютным фондом и Национальным банком. Есть большая вероятность его принятия, ведь законопроект имеет поддержку.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире Вечір.LIVE.

Когда ждать легализацию криптовалюты

По словам Гетманцева, документ будет готов в первом квартале 2024 года и существует большая вероятность его принятия, ведь законопроект имеет поддержку.

"Я думаю, что мы его получим в первом квартале следующего года. И если Бог даст быть депутатами, то примем его, потому что поддержка этому законопроекту есть", — сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что льгот на криптовалюту не будет. Планируется, что налогообложение будет осуществляться по принципу, подобному налогообложению ценных бумаг.

Сам Гетманцев отметил, что не пользуется криптовалютами, но поддерживает прозрачность и регулирование в этой сфере.

Напомним, в 2024 году фонды Ethereum привлекли рекордные инвестиции в размере 2,2 млрд. долларов. Большинство инвесторов сейчас отказываются от биткоина в пользу эфира.

Также мы писали, что в случае некоторых решений администрации Дональда Трампа стоимость биткоина может вырасти на 400%. По словам экспертов, это может произойти, если новоизбранный президент США определит криптовалюту как стратегический резервный актив.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр