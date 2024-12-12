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Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

12 грудня 2024 р. 07:51

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07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

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01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

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В Україні над законопроєктом про цифрову валюту активно працює робоча група у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Національним банком. Є велика ймовірність його ухвалення, адже законопроєкт має підтримку.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

Коли чекати на легалізацію криптовалюти

За словами Гетманцева, документ буде готовий у першому кварталі 2024 року і є велика ймовірність його ухвалення, адже законопроєкт має підтримку.

"Я думаю, що ми його отримаємо в першому кварталі наступного року. І, якщо Бог дасть бути депутатами, то ухвалимо його, бо підтримка цьому законопроєкту є", — сказав він.

Голова комітету наголосив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується, що її оподаткування здійснюватиметься за принципом, подібним до оподаткування цінних паперів.

Сам Гетманцев зауважив, що не користується криптовалютами, але підтримує прозорість та регулювання в цій сфері.

Нагадаємо, у 2024 році фонди Ethereum залучили рекордні інвестиції у розмірі 2,2 млрд доларів. Більшість інвесторів зараз відмовляються від біткоїна на користь ефіру.

Також ми писали, що у разі деяких рішень адміністрації Дональда Трампа вартість біткоїна може зрости на 400%. За словами експертів, це може статися, якщо новообраний президент США визначить криптовалюту як стратегічний резервний актив.

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07:50 Чи може родич адресат забрати його повістку з пошти

07:48 У Запоріжжі вже десять загиблих від атаки РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Чи буде штраф, якщо не забрати повістку з пошти

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17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

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