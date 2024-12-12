Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

В Україні над законопроєктом про цифрову валюту активно працює робоча група у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Національним банком. Є велика ймовірність його ухвалення, адже законопроєкт має підтримку.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

Коли чекати на легалізацію криптовалюти

За словами Гетманцева, документ буде готовий у першому кварталі 2024 року і є велика ймовірність його ухвалення, адже законопроєкт має підтримку.

"Я думаю, що ми його отримаємо в першому кварталі наступного року. І, якщо Бог дасть бути депутатами, то ухвалимо його, бо підтримка цьому законопроєкту є", — сказав він.

Голова комітету наголосив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується, що її оподаткування здійснюватиметься за принципом, подібним до оподаткування цінних паперів.

Сам Гетманцев зауважив, що не користується криптовалютами, але підтримує прозорість та регулювання в цій сфері.

Нагадаємо, у 2024 році фонди Ethereum залучили рекордні інвестиції у розмірі 2,2 млрд доларів. Більшість інвесторів зараз відмовляються від біткоїна на користь ефіру.

Також ми писали, що у разі деяких рішень адміністрації Дональда Трампа вартість біткоїна може зрости на 400%. За словами експертів, це може статися, якщо новообраний президент США визначить криптовалюту як стратегічний резервний актив.