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Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

13 декабря 2024 г. 23:19

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23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

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22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

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Национальный банк Украины и несколько ведущих банков подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Новые лимиты на банковские переводы позволят разоблачить финансовые схемы.

Об этом заявил экономист Сергей Фурса в эфире Ранок.LIVE.

Финансовые операции

По словам Фурсы, снижение лимита переводов не связано с действующим порогом для внесения средств в банк.

"Как Европа, так и Украина страдает от схем "дропов", когда используются многие физические лица, которые за маленькие вознаграждения готовы участвовать в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов", — рассказал он.

Экономист подчеркнул ущерб госбюджету из-за таких схем по отмыванию денег. Он уточнил, что это организуется как раз таким образом, чтобы люди перечисляли деньги с карты на карту и с этим очень трудно бороться.

"Украина уже не может себе позволить такого. Приходишь в какой-то гипермаркет, там покупаешь что-то, а на кассе вам дают "ФЛП Петренко". Ну какой это ФЛП Петренко? Понятно, что это большая сеть", — привел пример Фурса.

По его мнению, меморандум поможет сделать банковский сектор более прозрачным.

Напомним, клиенты государственного Ощадбанка жалуются на "блокировку карт".

А ПриватБанк блокирует счета некоторым гражданам, собирающим средства на дроны для украинских военных.

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23:17 "СИЧ Украина" разработала новый тип турникетов для военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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