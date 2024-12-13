Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Национальный банк Украины и несколько ведущих банков подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Новые лимиты на банковские переводы позволят разоблачить финансовые схемы.

Об этом заявил экономист Сергей Фурса в эфире Ранок.LIVE.

Финансовые операции

По словам Фурсы, снижение лимита переводов не связано с действующим порогом для внесения средств в банк.

"Как Европа, так и Украина страдает от схем "дропов", когда используются многие физические лица, которые за маленькие вознаграждения готовы участвовать в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов", — рассказал он.

Экономист подчеркнул ущерб госбюджету из-за таких схем по отмыванию денег. Он уточнил, что это организуется как раз таким образом, чтобы люди перечисляли деньги с карты на карту и с этим очень трудно бороться.

"Украина уже не может себе позволить такого. Приходишь в какой-то гипермаркет, там покупаешь что-то, а на кассе вам дают "ФЛП Петренко". Ну какой это ФЛП Петренко? Понятно, что это большая сеть", — привел пример Фурса.

По его мнению, меморандум поможет сделать банковский сектор более прозрачным.

Напомним, клиенты государственного Ощадбанка жалуются на "блокировку карт".

А ПриватБанк блокирует счета некоторым гражданам, собирающим средства на дроны для украинских военных.