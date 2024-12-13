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Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

13 грудня 2024 р. 23:19

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

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13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Національний банк України та кілька провідних банків підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Нові ліміти на банківські перекази дозволять викрити фінансові схеми. 

Про це заявив економіст Сергій Фурса в ефірі Ранок.LIVE.

Фінансові операції

За словами Фурси, зниження ліміту переказів не пов’язане з чинним порогом для внесення коштів у банк.

"Як Європа, так і Україна потерпає від схем "дропів", коли використовуються багато фізичних осіб, які за маленькі винагороди готові брати участь у відмиванні коштів  й ухилення від сплати податків", — розповів він.

Економіст наголосив на шкоді держбюджету через такі схеми з відмивання грошей. Він уточнив, що це організовується якраз таким чином, аби люди надсилали гроші з картки на картку та з цим дуже важко боротися.

"Україна вже не може собі дозволити такого. Приходиш в якийсь гіпермаркет, там купуєш щось, а на касі вам дають "ФОП Петренко". Ну який це ФОП Петренко? Зрозуміло, що це велика мережа", — навів приклад Фурса.

На його думку, меморандум допоможе зробити банківський сектор прозорішим.

Нагадаємо, клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на "блокування карт". У фінустанові пояснили, що жодних порушень з боку банку немає та пояснили, у чому справа.

А "ПриватБанк" блокує рахунки деяким громадянам, які збирають кошти на дрони для українських військових.

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23:03 Військовослужбовець пішов у СЗЧ — суд прийняв рішення

22:33 Терехов відповів, скільки будинків у Харкові не можна відновити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

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