Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Національний банк України та кілька провідних банків підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Нові ліміти на банківські перекази дозволять викрити фінансові схеми.

Про це заявив економіст Сергій Фурса в ефірі Ранок.LIVE.

Фінансові операції

За словами Фурси, зниження ліміту переказів не пов’язане з чинним порогом для внесення коштів у банк.

"Як Європа, так і Україна потерпає від схем "дропів", коли використовуються багато фізичних осіб, які за маленькі винагороди готові брати участь у відмиванні коштів й ухилення від сплати податків", — розповів він.

Економіст наголосив на шкоді держбюджету через такі схеми з відмивання грошей. Він уточнив, що це організовується якраз таким чином, аби люди надсилали гроші з картки на картку та з цим дуже важко боротися.

"Україна вже не може собі дозволити такого. Приходиш в якийсь гіпермаркет, там купуєш щось, а на касі вам дають "ФОП Петренко". Ну який це ФОП Петренко? Зрозуміло, що це велика мережа", — навів приклад Фурса.

На його думку, меморандум допоможе зробити банківський сектор прозорішим.

Нагадаємо, клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на "блокування карт". У фінустанові пояснили, що жодних порушень з боку банку немає та пояснили, у чому справа.

А "ПриватБанк" блокує рахунки деяким громадянам, які збирають кошти на дрони для українських військових.