Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

В Украине цены на мясо, молоко и овощи могут вырасти на 10–15% к концу зимы. Этому способствуют несколько факторов.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE в четверг, 19 декабря.

Почему подорожают продукты

По словам Марчука, одной из главных причин подорожания являются погодные условия. Жаркое лето привело к значительным потерям урожая овощей, которые должны закладываться на хранение и поступать на рынок.

"В южных регионах страны, в частности, потери урожая при созревании культур достигли 30%. Также ситуацию усложняет временная оккупация Херсонской и Запорожской областей, из-за чего рынок не получает полноценной поставки продукции", — сказал он.

Эксперт добавляет, что другими факторами подорожания являются рост цен на электроэнергию и тепло, что влияет на стоимость хранения овощей, а также инфляция, которая на конец года оценивалась в пределах 9%, но сейчас превышает 11%.

"Итак, можно констатировать, что в зимний период — декабрь, январь, февраль, частично и март — возможно повышение цен на 10–15% в зависимости от категории продуктов. К таким категориям относятся мясо, молочные продукты, овощи и фрукты. Что касается фруктов, их стоимость во многом будет зависеть от курса гривны к доллару, так как большинство из них являются импортными. К сожалению, гривна сейчас немного обесценивается, а доллар растёт. Если такая тенденция продолжится, закупочные цены вырастут, что приведёт к повышению розничных цен на полках", — подытожил Марчук.

А журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый рынок одесский рынок "Привоз", чтобы узнать актуальные цены перед Новым годом.

Напомним, в 2024 году борщовый набор в Украине значительно подорожал. Цены на овощи, которые всегда были доступны населению, рекордно выросли. Это произошло, в частности, из-за проблем с урожаем этого года.

Мы также писали, что в начале декабря среди украинцев вырос спрос на тепличные помидоры и огурцы. Цены рекордно выросли из-за нехватки отечественной продукции.