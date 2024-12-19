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Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

19 грудня 2024 р. 19:51

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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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В Україні ціни на м’ясо, молоко та овочі можуть зрости на 10–15% до кінця зими. Цьому сприяють кілька факторів.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі День.LIVE у четвер, 19 грудня.

Чому здорожчають продукти

За словами Марчука, однією з головних причин подорожчання є погодні умови. Спекотне літо призвело до значних втрат врожаю овочів, які мали закладатися на зберігання та надходити на ринок.

"У південних регіонах країни, зокрема, втрати врожаю під час дозрівання культур сягнули 30%. Також ситуацію ускладнює тимчасова окупація Херсонської та Запорізької областей, через що ринок не отримує повноцінного постачання продукції", — сказав він.

Експерт додає, що іншими факторами здорожчання — є зростання цін на електроенергію та тепло, що впливає на вартість зберігання овочів, а також інфляція, яка на кінець року оцінювалася в межах 9%, але зараз перевищує 11%.

"Отже, можна констатувати, що в зимовий період, грудень, січень, лютий, частково й березень, можливе підвищення цін на 10-15% залежно від категорії продуктів. До таких категорій належать м’ясо, молочні продукти, овочі та фрукти. Щодо фруктів, їх вартість значною мірою залежатиме від курсу гривні до долара, адже більшість із них є імпортованими. На жаль, гривня нині трохи знецінюється, а долар зростає. Якщо така тенденція триватиме, закупівельні ціни зростуть, що призведе до підвищення роздрібних цін на прилавках", — підсумував Марчук.

А журналісти Новини.LIVE вирушили на знаменитий ринок одеський ринок "Привоз", щоб дізнатися актуальні ціни перед Новим роком.

Нагадаємо, впродовж 2024 року борщовий набір в Україні значно подорожчав. Ціни на овочі, які завжди були доступними для населення, рекордно зросли. Це сталося, зокрема, через проблеми з цьогорічним врожаєм.

Ми також писали, що на початку грудня серед українців зріс попит на тепличні помідори та огірки. Ціни рекордно зросли  через нестачу вітчизняної продукції.

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20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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