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Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

4 февраля 2025 г. 10:58

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

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Украинскому бизнесу не хватает нескольких миллионов работников. Из-за дефицита рабочей силы Украина в ближайшие 5-7 лет вынуждена будет привлекать работников из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока.

Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE.

Как преодолеть кадровый кризис

По словам Длигача, украинский бизнес сталкивается с острой нехваткой кадров — не хватает более трех миллионов работников.

"Заполненность вакансий в бизнесе только 68%. То есть 32% нехватка персонала для бизнеса. Это более чем три миллиона. Эти два миллиона, которые формально безработные, отказываются переучиваться, переезжать, и ждут, пока к ним придет бизнес. Бизнес не придет. Нам самим нужно становиться более гибкими, легкими, быстрыми", — сказал он.

Эксперт добавил, что государству необходимо упростить процедуры трудоустройства, пересмотреть трудовое законодательство и обеспечить более легкий найм персонала. Также нужно привлекать работников из других стран.

"А что касается работников из Бангладеша, это реальность. Бангладеш, Индия, страны Африки, страны Ближнего Востока будут поставщиками человеческого ресурса для производственных предприятий, аграрных предприятий, логистических. Потому что нам действительно не будет хватать несколько миллионов трудовых ресурсов в следующие 5-7 лет", — подытожил Длигач.

Добавим, что в материале Новини.LIVE можно узнать, что происходит на рынке труда в Украине, где платят самые высокие и самые низкие зарплаты и какие прогнозы на будущее.

Также мы рассказывали, о среднем уровне заработной платы по стране.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников