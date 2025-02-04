Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Українському бізнесу не вистачає кількох мільйонів працівників. Через дефіцит робочої сили Україна в найближчі 5-7 років змушена буде залучати працівників із Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу.

Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE.

Як подолати кадрову кризу

За словами Длігача, український бізнес стикається з гострою нестачею кадрів — бракує понад три мільйони працівників.

"Заповненість вакансій в бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу для бізнесу. Це більш ніж три мільйони. Ці два мільйони, які формально безробітні, відмовляються перенавчатися, переїздити, і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде. Нам самим потрібно ставати більш гнучкими, легкими, швидкими", — сказав він.

Експерт додав, що державі необхідно спростити процедури працевлаштування, переглянути трудове законодавство та забезпечити легший найм персоналу. Також потрібно залучати працівникв з інших країн.

"А що стосується працівників з Бангладешу, це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних. Бо нам дійсно не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів в наступні 5-7 років", — підсумував Длігач.

Додамо, що у матеріалі Новини.LIVE можна дізнатися, що відбувається на ринку праці в Україні, де платять найвищі і найнижчі зарплати та які прогнози на майбутнє.

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