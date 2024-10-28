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Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

28 октября 2024 г. 13:25

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

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13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

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12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в 2025 году тариф на электроэнергию для населения поднимется до 7 грн/кВт. При этом стоимость газа со временем достигнет 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Об этом Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 октября.

Платить за электроэнергию придется больше

Эксперт пояснил, что это следствие меморандума с Международным валютным фондом, который предусматривает приближение тарифов к рыночным для покрытия расходов предприятий.

"Что касается электроэнергии для бизнеса, то здесь у нас цифра постоянно меняется. По состоянию на сегодняшний день последние несколько месяцев она примерно одинаковая", — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что в 2025 году следует ожидать повышения тарифов и за тепло, и за газ. При этом Попенко добавил, что повышение будет продолжаться в несколько этапов, вероятно, ежегодно. Это позволит избежать резких скачков.

Также эксперт пояснил, что целью повышения тарифов является покрытие расходов, понесенных предприятиями, поставляющими газ и отопление потребителям.

"Если брать рыночные тарифы, то стоимость газа сегодня составляет более 400 евро, это около 18 тысяч гривен, пояснил", — объяснил эксперт.

Ранее мы уже писали, что в Украине на следующий год планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Напомним, в текущем году стоимость электроэнергии уже выросла почти вдвое. С 1 июня тариф повысился с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час, но для бытовых потребителей он останется неизменным в ноябре.

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17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

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12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

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11:32 Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

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10:43 Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

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