Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в 2025 году тариф на электроэнергию для населения поднимется до 7 грн/кВт. При этом стоимость газа со временем достигнет 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Об этом Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 октября.

Платить за электроэнергию придется больше

Эксперт пояснил, что это следствие меморандума с Международным валютным фондом, который предусматривает приближение тарифов к рыночным для покрытия расходов предприятий.

"Что касается электроэнергии для бизнеса, то здесь у нас цифра постоянно меняется. По состоянию на сегодняшний день последние несколько месяцев она примерно одинаковая", — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что в 2025 году следует ожидать повышения тарифов и за тепло, и за газ. При этом Попенко добавил, что повышение будет продолжаться в несколько этапов, вероятно, ежегодно. Это позволит избежать резких скачков.

Также эксперт пояснил, что целью повышения тарифов является покрытие расходов, понесенных предприятиями, поставляющими газ и отопление потребителям.

"Если брать рыночные тарифы, то стоимость газа сегодня составляет более 400 евро, это около 18 тысяч гривен, пояснил", — объяснил эксперт.

Ранее мы уже писали, что в Украине на следующий год планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Напомним, в текущем году стоимость электроэнергии уже выросла почти вдвое. С 1 июня тариф повысился с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час, но для бытовых потребителей он останется неизменным в ноябре.