Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році arrow
Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

28 жовтня 2024 р. 13:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у 2025 році тариф на електроенергію для населення підніметься до 7 грн/кВт. При цьому вартість газу з часом досягне 18-20 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Про це Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Платити за електроенергію доведеться більше

Експерт пояснив, що це є наслідком меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який передбачає наближення тарифів до ринкових для покриття витрат підприємств.

"Що стосується електроенергії для бізнесу, то тут у нас цифра постійно міняється. Станом на сьогодні, останні кілька місяців, вона приблизно однакова", — зазначив Попенко. 

Він наголосив, що у 2025 році варто очікувати підвищення тарифів і за тепло, і за газ. При цьому Попенко додав, що підвищення триватиме в кілька етапів, ймовірно, щорічно. Це дозволить уникнути різких стрибків. 

Також експерт пояснив, що метою підвищення тарифів є покриття витрат, які зазнають підприємства, які постачають газ та опалення споживачам.

"Якщо брати ринкові тарифи, то вартість газу сьогодні складає більше 400 євро, це приблизно 18 тисяч гривень", — пояснив експерт.

Раніше ми вже писали, що в Україні наступного року планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

Нагадаємо, цього року вартість електроенергії вже зросла майже вдвічі. З 1 червня тариф підвищився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину, але для побутових споживачів він залишиться незмінним у листопаді.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:27 Розстрілюють своїх — Зеленський назвав кількість втрат сил РФ

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

13:19 Нічний удар по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE

13:01 Зеленський заявив, що План перемоги — не тема переговорів із РФ

13:00 Допомога пенсіонерам від ООН — що буде з виплатами з 1 листопада

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

12:59 Тисячі одеситів залишилися без води — причини

12:49 Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні

12:45 У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео

12:39 Зеленський пояснив, як Моді може вплинути на закінчення війни

13:27 Розстрілюють своїх — Зеленський назвав кількість втрат сил РФ

13:19 Нічний удар по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE

13:01 Зеленський заявив, що План перемоги — не тема переговорів із РФ

13:00 Допомога пенсіонерам від ООН — що буде з виплатами з 1 листопада

12:59 Тисячі одеситів залишилися без води — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Цікаві факти про станції метро у Києві — скільки їх сьогодні

12:45 У Києві горіла квартира у хмарочосі на Печерську — відео

12:39 Зеленський пояснив, як Моді може вплинути на закінчення війни

12:35 Українцям дадуть гроші на сонячні батареї — хто отримав право

12:29 Завищують ціни — на Одещині бізнесмени скаржаться на порт

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту