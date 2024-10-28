Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у 2025 році тариф на електроенергію для населення підніметься до 7 грн/кВт. При цьому вартість газу з часом досягне 18-20 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Про це Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Платити за електроенергію доведеться більше

Експерт пояснив, що це є наслідком меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який передбачає наближення тарифів до ринкових для покриття витрат підприємств.

"Що стосується електроенергії для бізнесу, то тут у нас цифра постійно міняється. Станом на сьогодні, останні кілька місяців, вона приблизно однакова", — зазначив Попенко.

Він наголосив, що у 2025 році варто очікувати підвищення тарифів і за тепло, і за газ. При цьому Попенко додав, що підвищення триватиме в кілька етапів, ймовірно, щорічно. Це дозволить уникнути різких стрибків.

Також експерт пояснив, що метою підвищення тарифів є покриття витрат, які зазнають підприємства, які постачають газ та опалення споживачам.

"Якщо брати ринкові тарифи, то вартість газу сьогодні складає більше 400 євро, це приблизно 18 тисяч гривень", — пояснив експерт.

Раніше ми вже писали, що в Україні наступного року планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

Нагадаємо, цього року вартість електроенергії вже зросла майже вдвічі. З 1 червня тариф підвищився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину, але для побутових споживачів він залишиться незмінним у листопаді.