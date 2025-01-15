Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн. Несмотря на это, фактический курс доллара до конца года может остановиться на отметке около 47,5 грн за доллар.

Такое мнение в эфире Вечір.LIVE высказал экономист Олег Пендзин.

Курс доллара в 2025 году — прогноз

Олег Пендзин пояснил, что прогноз 47,5 гривен за доллар основан на том, что в бюджете на 2025 год заложен курс по 45 грн за доллар. Соответственно в течение года возможны колебания курса валюты.

"В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 грн к доллару. Это значит, что начнем мы этот год на 42+, закончим где-то под 48, чтобы получился среднегодовой (курс. — Ред.) 45. У нас с вами на сегодняшний момент нет валютного рынка. Мы должны понимать, что вся динамика курсовой политики Нацбанка — она в той или иной степени укладывается в те цифры, которые мы говорим", — сказал экономист.

Эксперт добавил, что для Министерства финансов Украины выгоден высокий курс доллара.

"Для Министерства финансов Украины чем слабее гривна, тем лучше. Он получает макрофинансовую помощь в долларах или в евро. Чем больше гривны он получает исходя из своего условного доллара, тем для него лучше", — пояснил Олег Пендзин.

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