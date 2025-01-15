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Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

15 января 2025 г. 10:24

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

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В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн. Несмотря на это, фактический курс доллара до конца года может остановиться на отметке около 47,5 грн за доллар.

Такое мнение в эфире Вечір.LIVE высказал экономист Олег Пендзин.

Курс доллара в 2025 году — прогноз

Олег Пендзин пояснил, что прогноз 47,5 гривен за доллар основан на том, что в бюджете на 2025 год заложен курс по 45 грн за доллар. Соответственно в течение года возможны колебания курса валюты.

"В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 грн к доллару. Это значит, что начнем мы этот год на 42+, закончим где-то под 48, чтобы получился среднегодовой (курс. — Ред.) 45. У нас с вами на сегодняшний момент нет валютного рынка. Мы должны понимать, что вся динамика курсовой политики Нацбанка — она в той или иной степени укладывается в те цифры, которые мы говорим", — сказал экономист.

Эксперт добавил, что для Министерства финансов Украины выгоден высокий курс доллара.

"Для Министерства финансов Украины чем слабее гривна, тем лучше. Он получает макрофинансовую помощь в долларах или в евро. Чем больше гривны он получает исходя из своего условного доллара, тем для него лучше", пояснил Олег Пендзин.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали в статье, как будет меняться курс валют в январе и стоит ли обменивать деньги.

Также узнайте, как будет меняться курс доллара, цены на продукты и услуги в 2025 году, исходя из экономической ситуации.

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11:17 Зеленский поздравил работников УГО с профессиональным праздником

11:12 Транспортные льготы в 2025 году — нужен ли ребенку билет

10:57 Памятник подводникам РФ в Одессе — мэрия не будет сносить

10:50 Ракетная атака на запад Украины — какие последствия обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:48 Ультраправая партия Германии предложила депортировать мигрантов

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

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