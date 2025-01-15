Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

У бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45 грн. Попри це, фактичний курс долара до кінця року може зупинитися на відмітці близко 47,5 грн за долар.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив економіст Олег Пендзин.

Курс долара у 2025 році — прогноз

Олег Пендзин пояснив, що прогноз 47,5 гривень за долар оснований на тому, що в бюджеті на 2025 закладений курс по 45 грн за долар. Відповідно впродовж року можливі коливання курсу валюти.

"В бюджеті на 2025 рік закладений середньорічний курс 45 грн до долара. Це означає, що опчали ми цей рік на 42+, закінчим десь під 48, щоб вийшов середньорічний (курс. — Ред.) 45. У нас з вами на сьогоднішній момент нема валютного ринку. Ми маємо розуміти, що вся динаміка курсової політики Нацбанку — вона в тій чи іншій мірі вкладається в ті цифри, які ми говорим", — сказав економіст.

Експерт додав, що для Міністерства фінансів України вигідний високий курс долара.

"Для Міністерства фінансів України чим слабша гривня, тим краще. Він отримує макрофінансову допомогу в доларах або в євро. Чим більше гривні він отримує виходячи із свого умовного долара, тим для нього краще", — пояснив Олег Пендзин.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали у статті, як змінюватиметься курс валют у січні та чи варто обмінювати гроші.

Також дізнайтеся, як змінюватиметься курс долара, ціни на продукти на послуги у 2025 році, виходячи з економічної ситуації.