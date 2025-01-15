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Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

15 січня 2025 р. 10:24

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10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

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08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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У бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45 грн. Попри це, фактичний курс долара до кінця року може зупинитися на відмітці близко 47,5 грн за долар.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив економіст Олег Пендзин. 

Курс долара у 2025 році — прогноз

Олег Пендзин пояснив, що прогноз 47,5 гривень за долар оснований на тому, що в бюджеті на 2025 закладений курс по 45 грн за долар. Відповідно впродовж року можливі коливання курсу валюти. 

"В бюджеті на 2025 рік закладений середньорічний курс 45 грн до долара. Це означає, що опчали ми цей рік на 42+, закінчим десь під 48, щоб вийшов середньорічний (курс. — Ред.) 45. У нас з вами на сьогоднішній момент нема валютного ринку. Ми маємо розуміти, що вся динаміка курсової політики Нацбанку — вона в тій чи іншій мірі вкладається в ті цифри, які ми говорим", — сказав економіст.

Експерт додав, що для Міністерства фінансів України вигідний високий курс долара. 

"Для Міністерства фінансів України чим слабша гривня, тим краще. Він отримує макрофінансову допомогу в доларах або в євро. Чим більше гривні він отримує виходячи із свого умовного долара, тим для нього краще", — пояснив Олег Пендзин.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали у статті, як змінюватиметься курс валют у січні та чи варто обмінювати гроші. 

Також дізнайтеся, як змінюватиметься курс долара, ціни на продукти на послуги у 2025 році, виходячи з економічної ситуації. 

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11:58 Водіям буде несолодко — що відбувається з цінами на пальне у 2025

11:53 Три роки за полив городу — на Одещині затримали аграрія

11:46 В Австрії суд виправдав сирійця, який зґвалтував 12-річну дитину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:28 БЕБ повідомило про підозру двом службовцям "Київпастранс"

11:27 Обвинувачують у рекеті — на Одещині судитимуть мера

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08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

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01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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