Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Экономист Александр Савченко заявил, что сокращение госаппарата сэкономит 300 миллиардов гривен. По его словам, самая высокая заработная плата во время войны должна быть у военнослужащих.

Об этом Александр Савченко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 30 октября.

Как можно сократить госаппарат

Савченко заявил, что 160 тысяч чиновников можно уменьшить до 80 тысяч, а обслуживающий аппарат персонал — с миллиона до 600 тысяч.

"Представьте, что эти средства мы могли бы направить для военных. Вообще, должен быть такой принцип у государства, которое воюет, что самая высокая зарплата должна быть у тех, кто на передовой защищает страну", — подчеркнул финансист.

Напомним, что недавно мы писали, что в Украине с начала 2024 года выросла средняя заработная плата штатных работников и средний доход руководства в государственных органах. В частности, некоторые чиновники получают на 65 тыс. грн больше.

Также в Министерстве финансов опубликовали информацию о заработных платах в госорганах в сентябре 2024 года. ТОП-5 структур по оплате труда возглавляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.