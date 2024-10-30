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Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

30 октября 2024 г. 12:59

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13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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Экономист Александр Савченко заявил, что сокращение госаппарата сэкономит 300 миллиардов гривен. По его словам, самая высокая заработная плата во время войны должна быть у военнослужащих.

Об этом Александр Савченко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 30 октября.

Как можно сократить госаппарат

Савченко заявил, что 160 тысяч чиновников можно уменьшить до 80 тысяч, а обслуживающий аппарат персонал — с миллиона до 600 тысяч.

"Представьте, что эти средства мы могли бы направить для военных. Вообще, должен быть такой принцип у государства, которое воюет, что самая высокая зарплата должна быть у тех, кто на передовой защищает страну", — подчеркнул финансист.

Напомним, что недавно мы писали, что в Украине с начала 2024 года выросла средняя заработная плата штатных работников и средний доход руководства в государственных органах. В частности, некоторые чиновники получают на 65 тыс. грн больше.

Также в Министерстве финансов опубликовали информацию о заработных платах в госорганах в сентябре 2024 года. ТОП-5 структур по оплате труда возглавляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам