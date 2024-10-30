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Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

30 жовтня 2024 р. 12:59

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08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

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Економіст Олександр Савченко заявив, що скорочення держапарату зекономить 300 мільярдів гривень. За його словами, найвища заробітна плата під час війни повинна бути у військовослужбовців

Про це Олександр Савченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 30 жовтня.

Як можна скоротити держапарат

Савченко заявив, що 160 тисяч чиновників можна зменшити до 80 тисяч, а персонал, що обслуговує апарат, — з мільйона до 600 тисяч.

"Уявіть, що ці кошти ми могли б направити для військових. Взагалі має бути такий принцип в держави, яка воює, що найвища зарплата має бути у тих, хто на передовій захищає країну", — наголосив фінансист. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні з початку 2024 року зросла середня заробітна плата штатних працівників та середній дохід керівництва в державних органах. Зокрема, дехто з чиновників отримує на 65 тис. грн більше.

Також у Міністерстві фінансів опублікували інформацію щодо заробітних плат у держорганах у вересні 2024 року. ТОП-5 структур за оплатою праці очолює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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13:06 Держборг України перетнув важливу позначку

13:00 Грошова допомога від ООН у листопаді — де реєструють на виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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