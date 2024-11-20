Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

В конце октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект о государственном бюджете Украины на 2025 год. Его разработали с учетом того, что война будет продолжаться круглый год.

Об этом сказал экономист Александр Савченко в эфире Ранок.LIVE.

Какие особенности госбюджета на 2025 год

Александр Савченко предположил, что бюджет принимали с учетом того, что война в Украине может продолжаться круглый год в 2025 году. Кроме того, неизвестно, какую политику будет вести США в отношении Украины, когда к власти придет новоизбранный президент Дональд Трамп.

"Депутаты приняли бюджет на случай, что война будет продолжаться следующий год целый год. То есть ошибки были учтены. Но на следующий год есть неопределенность со стороны соединенных штатов как они себя будут вести. Где-то 7,5 млрд долларов пойдет на финансовую помощь, а 7,5 миллиардов — это будет составлять военная помощь через предоставление оружия. Это то, что эта администрация (Соединенных Штатов. — ред.), которая идет, оформила в виде займа под гарантией доходов от облигации РФ, которые дают доход", — сказал Савченко.

Между тем, экономист предполагает, что по его подсчетам Украине нужно примерно 43-45 млрд долларов для закрытия всех финансовых потребностей в государстве.

Напомним, Новини.LIVE проанализировали, какую цену Украина заплатила за 1000 дней войны, сколько стоит один день противостояния для государственного бюджета, что можно было бы реализовать за эти средства, а также определили ключевые шаги, которые следует предпринять уже сейчас для достижения экономического роста после завершение войны.

Также правительство предлагает изменения в бюджет-2025.