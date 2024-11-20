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Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

20 листопада 2024 р. 13:28

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13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

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13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

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Наприкінці жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні проєкт про державний бюджет України на 2025 рік. Його розробили із врахуванням, що війна триватиме цілий рік. 

Про це сказав економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE.

Які особливості держбюджету на 2025 рік

Олександр Савченко припустив, що бюджет приймали з врахуванням того, що війна в Україні може тривати цілий рік у 2025-му. Крім того, наразі невідомо, яку політику вестиме США стосовно України, коли до влади прийде новообраний президент Дональд Трамп.

"Депутати прийняли бюджет на випадок, що війна буде тривати наступний рік цілий рік. Тобто помилки були враховані. Але на наступний рік є невизначеність з боку сполучених штатів як вони себе будуть поводити. Десь 7,5 млрд доларів піде на фінансову допомогу, а 7,5 мільярдів — це буде складати військова допомога через надання зброї. Це те, що ця адміністрація (Сполучених Штатів. — ред.), яка іде, оформила у вигляді позики під гарантією доходів від облігації РФ, які дають дохід", — сказав Савченко.

Тим часом економіст припускає, що за його підрахунками Україні потрібно приблизно 43-45 млрд доларів для закриття всіх фінансових потреб в державі. 

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували, яку ціну Україна заплатила за 1000 днів війни, скільки коштує один день протистояння для державного бюджету, що можна було б реалізувати за ці кошти, а також визначили ключові кроки, які слід здійснити вже зараз для досягнення економічного зростання після завершення війни.

Також Уряд пропонує зміни до бюджету-2025.

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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