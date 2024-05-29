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Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

29 мая 2024 г. 11:10

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11:10 Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

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11:10 Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

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08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Text

00:59 Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

28 мая 2024
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

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13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

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13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Экономист Александр Савченко выразил мнение, что курс доллара в Украине может достигнуть 41 гривны в течение месяца-полтора. Он рассказал, что благодаря помощи Запада Украина удерживает высокий курс гривны.

Об этом Александр Савченко рассказал в эфире программы Ранок.LIVE в среду, 29 мая.

Курс доллара в Украине

Савченко отметил, что благодаря беспрецедентной помощи со стороны Запада, Украина смогла удерживать высокий курс гривны. Он подчеркнул, что без этой поддержки курс был бы совсем другим. Тем не менее слабый доллар влечет за собой беспрецедентный рост импорта, что негативно влияет на экономический баланс страны.

"Любая дестабилизация, политическая или военная, негативно влияет на курс. Очевидно, что первым фактором является экспорт и импорт. Мы получаем беспрецедентную помощь Западу, которая позволяет держать высокий курс гривны и низкий доллар. Если бы не эта помощь, курс был бы другим. Но слабый доллар приводит к тому, что импорт растет беспрецедентно, что неправильно", — пояснил экономист.

Савченко также выразил мнение, что Национальный банк Украины может поднять курс доллара для сбалансирования ситуации с экспортом и импортом. Это также будет способствовать пополнению бюджета, поскольку девальвация гривны увеличивает поступление в бюджет импорта.

"Я думаю, что это решение является сбалансированным шагом со стороны Минфина и НБУ — немного снизить курс гривны и поднять курс доллара, чтобы сбалансировать экспорт и импорт. Кроме того, девальвация способствует росту доходов бюджета. Например, при курсе 37 гривен за доллар поступления в бюджет являются одними, а при курсе 41 гривна — значительно больше", — отметил Савченко.

Напомним, НБУ на прошлой неделе изменил объем продаж американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения. Регулятор путем валютных интервенций регулирует официальный курс, который в последнее время значительно вырос.

Также мы писали, что в Национальном банке рассказали, что небольшие колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

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11:58 NovaPay запустит переводы MoneyGram — как воспользоваться

11:55 Впервые Украине передадут самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, — СМИ

11:50 Последние звонки и выпускные в Одессе в этом году будут — какие ограничения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:46 Швеция выделит Украине наибольшую военную помощь — о какой сумме идет речь

11:45 Британская армия не сможет бороться с Россией — европейские генералы назвали причину

11:37 Жестокие избиения с 200 ударами, пытки — ГБР расследует массовые пытки заключенных в колониях

11:35 США не меняли позицию насчет разрешения Украине атаковать Россию американским оружием

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11:10 Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

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08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Text

00:59 Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

28 мая 2024
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

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21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

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15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

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14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

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13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо