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Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

29 травня 2024 р. 11:10

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11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

28 травня 2024
Text

23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

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21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

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15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

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14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

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Економіст Олександр Савченко висловив думку, що курс долара в Україні може досягти 41 гривні протягом місяця-півтора. Він розповів, що завдяки допомозі Заходу, Україна утримує високий курс гривні.

Про це Олександр Савченко розповів в ефірі програми Ранок.LIVE у середу, 29 травня.

Курс доллара в Україні

Савченко зазначив, що завдяки безпрецедентній допомозі з боку Заходу Україна змогла утримувати високий курс гривні. Він підкреслив, що без цієї підтримки курс був би зовсім іншим. Проте, слабкий долар спричиняє безпрецедентне зростання імпорту, що негативно впливає на економічний баланс країни.

"Будь-яка дестабілізація, політична або воєнна, негативно впливає на курс. Очевидно, що першим фактором є експорт та імпорт. Ми отримуємо безпрецедентну допомогу Заходу, яка дозволяє тримати високий курс гривні та низький долар. Якби не ця допомога, курс був би іншим. Але слабкий долар призводить до того, що імпорт зростає безпрецедентно, що є неправильним", — пояснив економіст.

Савченко також висловив думку, що Національний банк України (НБУ) може підняти курс долара для збалансування ситуації з експортом та імпортом. Це також сприятиме поповненню бюджету, оскільки девальвація гривні збільшує надходження до бюджету від імпорту.

"Я думаю, що це рішення є збалансованим кроком з боку Мінфіну та НБУ — трохи знизити курс гривні та підняти курс долара, щоб збалансувати експорт та імпорт. Крім того, девальвація сприяє зростанню доходів бюджету. Наприклад, при курсі 37 гривень за долар надходження в бюджет є одними, а при курсі 41 гривня — значно більшими", — зазначив Савченко.

Нагадаємо, НБУ попереднього тижня змінив обсяг продажу американської валюти із міжнародних резервів на міжбанківському валютному ринку у бік підвищення. Регулятор шляхом валютних інтервенцій регулює офіційний курс, який останнім часом суттєво зріс.

Також ми писали, що у Національному банку розповіли, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

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11:25 Війна в Україні може дати поштовх відродженню ядерної енергетики США, — Bloomberg

11:20 У центрі Одеси сьогодні не буде води — кому варто підготуватись до відключень

11:19 Шахраї дурять українців на темі виплат в Польщі — як не попастися на гачок

11:17 Українці почали активніше подорожувати — скільки надійшло грошей у бюджет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:09 Все більше чоловіків хочуть працювати віддалено — яка причина

10:50 Загроза з Чорного моря — скільки кораблів окупантів на чергуванні

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

28 травня 2024
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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Text

23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

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21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

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13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне