Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Народный депутат Алексей Леонов рассказал о детенизации бизнеса в Украине. Он заявил, что в период с 2014-го по 2021 год количество предприятий, работающих "в тени", сократилось с 43% до 32%.

Об этом Леонов сообщил в программе День.LIVE.

Детенизация бизнеса в Украине — что известно

По словам Леонова, детенизация бизнеса способствует росту налоговых поступлений. Только за первые 10 месяцев 2024 года бюджет Украины получил:

66,1 млрд грн налога на добавленную стоимость — это на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

1,8 млрд грн больше акцизов на алкоголь;

13,1 млрд грн дополнительных поступлений от акцизов на табачную продукцию;

16 млрд грн от игорного бизнеса - по сравнению с 200 млн грн в 2021 году.

Леонов подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о положительном влиянии детенизации на экономику страны.

Напомним, с 1 декабря в Украине повысили военный сбор до 5% и установили новые налоги для ФЛП. Теперь с доходов будут удерживать в общей сложности 23% вместо 19,5%, что приведет к снижению заработных плат.

Также мы писали, что рынок труда столкнулся с неблагоприятным положением в конце 2024 года. Руководители предприятий в разных отраслях уверены, что в ближайшее время придется сокращать численность работников.