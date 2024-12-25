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Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

25 декабря 2024 г. 18:33

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18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

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10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

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Народный депутат Алексей Леонов рассказал о детенизации бизнеса в Украине. Он заявил, что в период с 2014-го по 2021 год количество предприятий, работающих "в тени", сократилось с 43% до 32%.

Об этом Леонов сообщил в программе День.LIVE.

https://t.me/novynylive/133027

Детенизация бизнеса в Украине — что известно

По словам Леонова, детенизация бизнеса способствует росту налоговых поступлений. Только за первые 10 месяцев 2024 года бюджет Украины получил:

  • 66,1 млрд грн налога на добавленную стоимость — это на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
  • 1,8 млрд грн больше акцизов на алкоголь;
  • 13,1 млрд грн дополнительных поступлений от акцизов на табачную продукцию;
  • 16 млрд грн от игорного бизнеса - по сравнению с 200 млн грн в 2021 году.

Леонов подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о положительном влиянии детенизации на экономику страны.

Напомним, с 1 декабря в Украине повысили военный сбор до 5% и установили новые налоги для ФЛП. Теперь с доходов будут удерживать в общей сложности 23% вместо 19,5%, что приведет к снижению заработных плат.

Также мы писали, что рынок труда столкнулся с неблагоприятным положением в конце 2024 года. Руководители предприятий в разных отраслях уверены, что в ближайшее время придется сокращать численность работников.

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19:17 Одесские рыцари показали, как уничтожают вражеских разведчиков

19:05 Бойцы "Азова" рассказали, что им снится после плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:59 Авиакатастрофа в Казахстане — появилось видео из салона самолета

18:58 Новая почта предупредила о фейковых письмах от имени компании

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18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

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17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

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