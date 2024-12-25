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Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

25 грудня 2024 р. 18:33

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

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Народний депутат Олексій Леонов розповів проо детінізацію бізнесу в Україні. Він заявив, що у період із 2014 до 2021 року кількість підприємств, що працюють "у тіні", скоротилася з 43% до 32%.

Про це Леонов повідомив у програмі День.LIVE.

https://t.me/novynylive/133027

Детінізація бізнесу в Україні — що відомо 

За словами Леонова, детінізація бізнесу сприяє зростанню податкових надходжень. Лише за перші 10 місяців 2024 року бюджет України отримав:  

  • 66,1 млрд грн податку на додану вартість — це на 23,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року;
  • 1,8 млрд грн більше від акцизів на алкоголь;
  • 13,1 млрд грн додаткових надходжень від акцизів на тютюнову продукцію;
  • 16 млрд грн від грального бізнесу — порівняно з 200 млн грн у 2021 році.  

Леонов підкреслив, що ці цифри є свідченням позитивного впливу детінізації на економіку країни.  

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищили військовий збір до 5% і встановили нові податки для ФОПів. Відтепер із доходів утримуватимуть загалом 23% замість 19,5%, що спричинить зниження заробітних плат.

Також ми писали, що ринок праці стикнувся з несприятливим становищем наприкінці 2024 року. Керівники підприємств у різних галузях впевнені, що найближчим часом доведеться скорочувати чисельність працівників.

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18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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