Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Народний депутат Олексій Леонов розповів проо детінізацію бізнесу в Україні. Він заявив, що у період із 2014 до 2021 року кількість підприємств, що працюють "у тіні", скоротилася з 43% до 32%.

Про це Леонов повідомив у програмі День.LIVE.

Детінізація бізнесу в Україні — що відомо

За словами Леонова, детінізація бізнесу сприяє зростанню податкових надходжень. Лише за перші 10 місяців 2024 року бюджет України отримав:

66,1 млрд грн податку на додану вартість — це на 23,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року;

1,8 млрд грн більше від акцизів на алкоголь;

13,1 млрд грн додаткових надходжень від акцизів на тютюнову продукцію;

16 млрд грн від грального бізнесу — порівняно з 200 млн грн у 2021 році.

Леонов підкреслив, що ці цифри є свідченням позитивного впливу детінізації на економіку країни.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищили військовий збір до 5% і встановили нові податки для ФОПів. Відтепер із доходів утримуватимуть загалом 23% замість 19,5%, що спричинить зниження заробітних плат.

Також ми писали, що ринок праці стикнувся з несприятливим становищем наприкінці 2024 року. Керівники підприємств у різних галузях впевнені, що найближчим часом доведеться скорочувати чисельність працівників.